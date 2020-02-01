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Помогает ли медицинская маска от коронавируса? Мнение американского инфекциониста

01.02.2020 18:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Издание Live Science задалось вопросом, может ли ношение медицинской маски защитить от нового типа коронавируса? Ответ дал специалист по инфекционным заболеваниям из США.

Помогает ли медицинская маска от коронавируса? Мнение американского инфекциониста
Фото: Reuters

«Если это обычная хирургическая маска для лица, то ответ „нет“», — сказал в интервью Live Science доктор Уильям Шаффнер (William Schaffner), специалист по инфекционным заболеваниям в университете Вандербильта в штате Теннесси, США.

По его словам, хирургическая маска предназначена в первую очередь для хирургов, чтобы предотвращать попадание болезнетворных микроорганизмов из носа и рта доктора на пациента во время операции.

И хотя в некоторых азиатских странах, таких как Япония и Китай, люди нередко носят на улицах хирургические маски для защиты от патогенов и загрязнения, на деле эти средства мало помогают в контексте вируса. Они не предназначены для защиты от вирусных частиц, так как неплотно прилегают к носу и щекам.

Некоторые также носят маски во время простуды или гриппа, чтобы не заразить других. Но, по мнению инфекциониста, в этом случае лучше просто остаться дома.

От нового типа коронавируса поможет защититься более специализированная маска, известная как респиратор N95 (об этом говорится и в журнале Lancet). Этот респиратор толще хирургической маски, но специалист не рекомендует его для массового использования — респиратор сложно надевать правильно, и его тяжело носить в течение длительного времени.

Специалисты ежегодно проходят переподготовку, чтобы правильно надевать эти респираторы, не оставляя зазоры по краям. Кроме того, из-за толщины материала дышать в них довольно трудно, лицо потеет и становится жарко. Так что когда Шаффнер надевает этот респиратор, он устраивает перерывы каждые полчаса: выходит из помещения, делает несколько глубоких вдохов, чтобы охладиться, и возвращается.

Но люди сейчас не так уж и нуждаются в защите. По словам инфекциониста, ежегодно обычный грипп уносит в США больше людей, чем новый тип коронавируса (сейчас в Штатах зарегистрировано 7 случаев этого заболевания), однако большинство людей даже и не думают принимать подобные меры предосторожности при эпидемии гриппа.

Лучший способ избежать заражения коронавирусом, говорит Шаффнер, это, в первую очередь, отложить любое путешествие в Китай, а также тщательно мыть руки и не трогать глаза, нос и рот немытыми руками; избегать тесного контакта с больными людьми и дезинфицировать поверхности, которые вы часто трогаете.

Что же касается владельцев домашних животных, которые надевают на своих собак маски для лица, то сейчас даже нет доказательств, что собаки в принципе могут заразиться коронавирусом.

 
 
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Издание Live Science задалось вопросом, может ли ношение медицинской маски защитить от нового типа коронавируса? Ответ дал специалист по инфекционным заболеваниям...
 
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