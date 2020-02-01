Помогает ли медицинская маска от коронавируса? Мнение американского инфекциониста

Источник материала: IT.Tut.by

Издание Live Science задалось вопросом, может ли ношение медицинской маски защитить от нового типа коронавируса? Ответ дал специалист по инфекционным заболеваниям из США.



Фото: Reuters

«Если это обычная хирургическая маска для лица, то ответ „нет“», — сказал в интервью Live Science доктор Уильям Шаффнер (William Schaffner), специалист по инфекционным заболеваниям в университете Вандербильта в штате Теннесси, США.

По его словам, хирургическая маска предназначена в первую очередь для хирургов, чтобы предотвращать попадание болезнетворных микроорганизмов из носа и рта доктора на пациента во время операции.

И хотя в некоторых азиатских странах, таких как Япония и Китай, люди нередко носят на улицах хирургические маски для защиты от патогенов и загрязнения, на деле эти средства мало помогают в контексте вируса. Они не предназначены для защиты от вирусных частиц, так как неплотно прилегают к носу и щекам.

Некоторые также носят маски во время простуды или гриппа, чтобы не заразить других. Но, по мнению инфекциониста, в этом случае лучше просто остаться дома.

От нового типа коронавируса поможет защититься более специализированная маска, известная как респиратор N95 (об этом говорится и в журнале Lancet ). Этот респиратор толще хирургической маски, но специалист не рекомендует его для массового использования — респиратор сложно надевать правильно, и его тяжело носить в течение длительного времени.

Специалисты ежегодно проходят переподготовку, чтобы правильно надевать эти респираторы, не оставляя зазоры по краям. Кроме того, из-за толщины материала дышать в них довольно трудно, лицо потеет и становится жарко. Так что когда Шаффнер надевает этот респиратор, он устраивает перерывы каждые полчаса: выходит из помещения, делает несколько глубоких вдохов, чтобы охладиться, и возвращается.

Но люди сейчас не так уж и нуждаются в защите. По словам инфекциониста, ежегодно обычный грипп уносит в США больше людей, чем новый тип коронавируса (сейчас в Штатах зарегистрировано 7 случаев этого заболевания), однако большинство людей даже и не думают принимать подобные меры предосторожности при эпидемии гриппа.

Лучший способ избежать заражения коронавирусом, говорит Шаффнер, это, в первую очередь, отложить любое путешествие в Китай, а также тщательно мыть руки и не трогать глаза, нос и рот немытыми руками; избегать тесного контакта с больными людьми и дезинфицировать поверхности, которые вы часто трогаете.

Что же касается владельцев домашних животных, которые надевают на своих собак маски для лица, то сейчас даже нет доказательств, что собаки в принципе могут заразиться коронавирусом.