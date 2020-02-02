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Сегодня день «великого палиндрома». Что это и как часто бывает

02.02.2020 13:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня 2 февраля или же 02.02.2020 — день «великого палиндрома», когда число читается одинаково в обоих направлениях. Рассказываем, чем примечательна эта дата.

Сегодня день «великого палиндрома». Что это и как часто бывает
Фото: pixabay.com

Палиндром — это слово, фраза или число, которые одинаково читаются слева направо и справа налево. Обычно даты в разных частях света записываются в разных форматах: например, из-за того, что в США используется схема М-ДД-ГГ, они могут насчитать большое число дат-палиндромов. Так, в сентябре 2019 года их было целых 10 штук. Но сегодняшняя дата считается палиндромом в любой стране мира, будь то США или Беларусь.

Мы уже рассказывали ранее, как часто встречаются даты-палиндромы. Так, ученые из Портлендского университета подсчитали, что если писать числа в «американском» формате ММ-ДД-ГГГГ (01.30. 2020), то палиндромы будут попадаться только в первые века каждого тысячелетия.

Например, с 1001 по 2000 год последний палиндром случился 31 августа 1380 года (08.31.1380). А в 21 веке насчитывается не менее 12 таких палиндромов — начиная с 2 октября 2001 года (10.02.2001) и заканчивая 2 сентября 2090 года (09.02.2090).

Последняя дата-палиндром по схеме США будет 2 сентября 2290 года, и оставшиеся семь веков придется жить без палиндромов.

А если писать в привычном для белорусов формате ДД-ММ-ГГГГ (например 30.01.2020) то в нынешнем веке 29 дней-палиндромов. Первый из них наступил 10 февраля 2001 года (10.02.2001), а последний наступит в високосный год (29.02.2092). Программисты даже пишут учебные программы, определяющие, какой день будет палиндромным, а какой нет.

Бывают и особо оригинальные палиндромы: допустим, 16 октября 2014 года — 735 537-й день с Рождества Христова.

 
 
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Сегодня 2 февраля или же 02.02.2020 — день «великого палиндрома», когда число читается одинаково в обоих направлениях. Рассказываем, чем примечательна эта дата.
 
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