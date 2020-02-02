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Поклонники ЮрКисса просят Юрия Дудя извиниться перед певцом

02.02.2020 21:04 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Источник материала: Bybanner

В «Экспресс газете» появилось открытое обращение фанбазы певца ЮрКисса к спортивному журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю. Поклонники звезды отчаялись ждать ответа от самого известного интервьюера страны и решили опубликовать открытое письмо в СМИ после неоднократных попыток связаться лично.

Как оказалось, Юрий Дудь уже много месяцев игнорирует фанбазу ЮрКисса, которая хочет добиться извинений от него за беспочвенные нападки на их кумира.

Напомним, во время интервью с Егором Кридом Юрий Дудь начал активно критиковать Владимира Киселева и его сына, Юрия. Несмотря на заявления рэпера о дружбе с ЮрКиссом Крид и Дудь вместе агитировали всех зрителей заходить в видео с выступлением молодого певца и ставить ему дизлайки.

От лица людей, которые любят музыку ЮрКисса, авторы письма просят журналиста признать, что он плохо разбирается в музыке и оскорбил чувства фанбазы, оскорблял и унижал певца без повода.

Сейчас фанбаза активно продвигает хэштег #дудьответь, чтобы привлечь внимание видеоблогера к письму.

Прочесть письмо вы можете на сайте «Экспресс газеты»: https://www.eg.ru/showbusiness/836096-dudotvet-fanaty-yurkissa-prizyvayut-dudya-k-otvetu-055705/

 
 
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В «Экспресс газете» появилось открытое обращение фанбазы певца ЮрКисса к спортивному журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю.
 
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