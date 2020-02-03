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Осторожно, бред: «коронавирус создан в лаборатории на основе ВИЧ»
03.02.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В пятницу, 31 января, индийские биоинформатики
Что сообщили индийские биоинформатики?
В пятницу, 31 января, группа биоинформатиков из двух престижных университетов в Дели (Индия) опубликовала на сервере предпринтов по биологии BioRxiv результаты своего исследования. Ученые рассказали, что они взяли аминокислотную последовательность генома 2019-nCoV и сопоставили ее с геномом коронавируса летучей мыши — ближайшего известного родственника 2019-nCoV.
Образцы совпали практически на 96%. Что же касается оставшихся 4%, то исследователи провели поиск в базе данных Национального центра биотехнологической информации США, которая содержит более трех миллионов последовательностей вирусного генома, и нашли четыре участка, «копирующие либо очень похожие» на белки ВИЧ первого типа (HIV-1) — поверхностный гликопротеин gp120 и Gag (антитела).
Кроме того, они заявили, что хотя эти участки разделены другим кодом, согласно 3D-модели 2019-nCoV они сходятся на вершине того самого «шипа», которым коронавирус атакует клетки.
В итоге индийцы заявили, что такое сходство нехарактерно для других коронавирусов и «вряд ли случайно по своему происхождению».
Идея, что новый тип коронавируса создали намеренно, добавив к вирусу летучей мыши фрагменты ВИЧ, быстро разошлась по Сети. Новость об этом «открытии» даже репостнул молекулярный биолог и блогер с более чем 200 тысячами подписчиков Ананд Ранганатан (Anand Ranganathan).
Сейчас он уже удалил свой твит и
Почему это исследование недостоверно?
Исследование индийских биоинформатиков тут же подверглось критике. Даже в комментариях к тексту на сайте можно найти скептиков.
Так, пользователь Ilya Tsyrlov (человек с именем Илья Цырлов
А пользователь Song Yang (такой ученый
Наиболее полный и качественный ответ
Клиническая картина 2019-nCoV не имеет никаких особенностей. Симптомы, заразность, тяжесть, уровень смертности, продолжительность, инкубационный и латентный период, способность передаваться от животных к человеку либо при контакте с кожей — все это в пределах прецедентов, установленных другими коронавирусами человека.
Специалист отмечает, что найденные в новом типе коронавируса фрагменты, якобы совпадающие с ВИЧ, очень короткие и проявляются в гипервариабельных областях обоих вирусов. Если загрузить такие короткие последовательности в огромную базу, такую как у Национального центра биотехнологической информации США, неизбежно найдутся сходства, причем не только с ВИЧ, но и со многими другими вирусами, бактериями, грибками, мушками или растениями.
Автор приводит удачную метафору: это словно взять несколько слов из «Гамлета» и обнаружить совпадение с другим литературным произведением.
Далее он сообщает, что хотя белок «шипа» коронавируса и белок gp120 ВИЧ оба предназначены для «распознавания», но по сути они очень разные. Белок «шипа» позволяет коронавирусу распознавать рецептор ACE2 и проникать в эпителий слизистой оболочки, тогда как белок gp120 позволяет ВИЧ распознавать рецептор CD4 и вторгаться в Т-клетки CD4 +.
Таким образом, если бы коронавирус действительно использовал белок gp120, такой же, как у ВИЧ, он был бы способен идентифицировать Т-клетки или распознавать рецептор CD4. Но пока этому нет никаких доказательств.
Со специалистом
Таким образом, исследование индийских биоинформатиков пока не несет особой научной ценности и нуждается в тщательной проверке.
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В пятницу, 31 января, индийские биоинформатики объявили, что нашли в коде нового типа коронавируса вставки аминокислот, очень похожие на куски из ВИЧ, и непохожие...
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