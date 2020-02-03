|
Посмотрите на Samsung Galaxy Z Flip за неделю до анонса
03.02.2020 12:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Инсайдер BenGeskin в своем Twitter-аккаунте
Ролик еще раз подтвердил информацию о дизайне устройства. Смартфон выполнен в форме раскладушки, посередине — сгибающийся дисплей диагональю 6,7 дюйма. Есть и дополнительный маленький экран на 1,06 дюйма с внешней стороны корпуса для вывода времени и даты.
Девайс
Продажи Samsung Galaxy Z Flip в Европе, скорее всего, стартуют в середине февраля по ориентировочной цене в 1500 евро.
Ниже — цены популярных у нас смартфонов Samsung:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инсайдер BenGeskin в своем Twitter-аккаунте показал «живое» видео с еще не анонсированным имиджевым смартфоном компании Samsung со сгибающимся дисплеем — Galaxy Z Flip.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)