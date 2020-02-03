Посмотрите на Samsung Galaxy Z Flip за неделю до анонса

Источник материала: IT.Tut.by

Инсайдер BenGeskin в своем Twitter-аккаунте показал «живое» видео с еще не анонсированным имиджевым смартфоном компании Samsung со сгибающимся дисплеем — Galaxy Z Flip.

Ролик еще раз подтвердил информацию о дизайне устройства. Смартфон выполнен в форме раскладушки, посередине — сгибающийся дисплей диагональю 6,7 дюйма. Есть и дополнительный маленький экран на 1,06 дюйма с внешней стороны корпуса для вывода времени и даты.

Девайс оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 855+, 8/256 ГБ памяти без возможности расширения, аккумулятором на 3300 мАч, а также сдвоенной основной камерой (12 Мп + 12 Мп). Фронтальный фотомодуль будет 10-мегапиксельным. Операционная система — Android 10 с оболочкой One UI 2.0.

Продажи Samsung Galaxy Z Flip в Европе, скорее всего, стартуют в середине февраля по ориентировочной цене в 1500 евро.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Samsung: