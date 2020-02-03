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Взгляните на самую древнюю деревянную постройку на планете

03.02.2020 12:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Чешские археологи обнаружили самую древнюю деревянную постройку, возраст которой достигает более семи тысяч лет. Она представляет собой верхнюю часть колодца. Находка раскрывает правду о древних технологиях обработки дерева, которые оказались более продвинутыми, чем считалось ранее. Об этом сообщает издание Science Alert, пишет Lenta.ru.

Взгляните на самую древнюю деревянную постройку на планете
Фото: Archaeological Centre Olomouc

Скважина была обнаружена в 2018 году вблизи города Остров (Чехия) во время строительства автомагистрали. Согласно результатам дендрохронологического датирования, основанного на анализе годичных колец, стволы деревьев были срублены между 5255 и 5256 годами до нашей эры. Внутри колодца также найдены керамические фрагменты, датированные ранним неолитом (более 8200 лет назад).

Взгляните на самую древнюю деревянную постройку на планете
Фото: Rybníček et al., J. Archaeol. Sci., 2020

Постройка высотой 140 сантиметров состоит из четырех вертикально поставленных в углах стволов деревьев, между которыми установлены плоские доски. Скважина имеет приблизительно квадратную форму и уходит на уровень грунтовых вод. На древесине видны следы каменных инструментов, которые применялись в бронзовый и железный века. По словам ученых, до сих пор считалось, что древние люди не могли с такой точностью обрабатывать дерево.

В Европе найдено около 40 похожих скважин, которые датируются аналогичным периодом времени. Однако их возраст не был установлен с помощью дендрохронологических методов, а значит, полученные результаты менее надежны.

 
 
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Чешские археологи обнаружили самую древнюю деревянную постройку, возраст которой достигает более семи тысяч лет. Она представляет собой верхнюю часть колодца....
 
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