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Ученые рассказали, какой звук нужно ставить на сигнал будильника

03.02.2020 13:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Новое исследование, проведенное Мельбурнским королевским технологическим университетом, показывает, какой звук стоит выбрать для будильника: обычное «бип-бип» или же мелодию. Об этом сообщает EurekAlert! со ссылкой на PLoS One.

Ученые рассказали, какой звук нужно ставить на сигнал будильника
Фото: Yasin Hasan / Unsplach

Исследование показало, что мелодичные сигналы будильника способны положительно повлиять на бдительность и сконцентрированность человека в течение дня.

Эти результаты могут принести пользу людям, которым нужно быть собранными и внимательными вскоре после пробуждения, например сменным рабочим, пилотам или сотрудникам аварийно-спасательных служб. Даже у астронавтов NASA работоспособность напрямую зависит от качества пробуждения.

Как утверждает ведущий автор исследования, доктор наук и сотрудник Мельбурнского королевского технологического университета Стюарт Макфарлейн (Stuart McFarlane), если вы проснетесь от резких звуков, то производительность вашей работы может снизиться на период до 4 часов после пробуждения, что чревато серьезными последствиями.

Чтобы узнать, какая мелодия лучше подходит для будильника, исследователи опросили 50 человек: участники отмечали в онлайн-опроснике, какой тип звука использовали для пробуждения и как они себя чувствовали после этого в течение дня.

Результат получился довольно интересным. Хотя может показаться, будто обычный сигнал «бип-бип» вполне подходит для этой цели, на деле лучше использовать мелодичный сигнал, например, Good Vibrations от американской рок-группы The Beach Boys или Close To Me от британской группы The Cure.

 
 
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Новое исследование, проведенное Мельбурнским королевским технологическим университетом, показывает, какой звук стоит выбрать для будильника: обычное «бип-бип»...
 
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