«Калашников» и не только. В США назвали топ-5 смертоносных вооружений СССР

Источник материала: IT.Tut.by

Американское издание The National Interest назвало пять наиболее смертоносных образцов вооружения, разработанных в СССР. Автор статьи отмечает, что СССР делал ставку на развитие науки, техники и промышленности и потому смог создать несколько самых удачных образцов оружия, которые продолжают служить и сегодня.



Фото: arms-expo.ru

Первым в списке предсказуемо стал автомат Калашникова (на Западе обычно называемый АК-47). Простая и эффективная штурмовая винтовка стала самой узнаваемой после Второй мировой войны, и с ее помощью было убито значительно больше людей, чем из всего использованного в мире ядерного оружия, пишет автор статьи.

Вторым видом передового советского вооружения The National Interest назвал подлодки класса «Тайфун» с баллистическими ракетами. Они являлись самой важной частью ядерной триады СССР и были значительно больше и тяжелее американских субмарин классов «Лос-Анджелес» и «Огайо». Каждый «Тайфун» нес 20 баллистических ракет.

Средний танк Т-54/55 (издание называет его основным, но он все-таки ближе к классу средних) — первый из линейки советских танков нового поколения. Машина имеет отличные показатели защиты, огневой мощи и мобильности, а модификация Т-55 может вести боевые действия даже на поле боя после ядерного удара. По мнению автора статьи, Т-64, Т-72, ​​Т-80 и Т-90 являются прямыми потомками Т-55.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 «Белый лебедь» с крылом изменяемой стреловидности и узнаваемым внешним видом продолжает список. Сверхзвуковая скорость, возможность брать на борт 22 тонны бомб и ракет (включая ядерные с боеголовкой до 200 килотонн) делают Ту-160 одним из самых грозных самолетов в мире.

Замыкает список 122-миллиметровая буксируемая гаубица M1938 (по советской классификации — M-30) времен Второй мировой. Советский Союз очень полагался на артиллерию во время этой войны — она была сравнительно простой, недорогой и вместе с тем обеспечивала огромную огневую мощь.

Как пишет The National Interest, именно эта гаубица была самой распространенной тяжелой артсистемой в СССР — с дальностью 11,8 километра и возможностью пять-шесть раз в минуту выпускать снаряды с 21 килограммом взрывчатки в каждом. В случае необходимости M1938 могла использоваться и в качестве противотанкового орудия. Всего было произведено более 19 тысяч гаубиц.