ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Модернизированный ракетоносец Ту-160М совершил первый полет

03.02.2020 14:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Прошедший глубокую модернизацию ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М в воскресенье осуществил первый полет на аэродроме Казанского авиационного завода им. Горбунова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО «Туполев».

Модернизированный ракетоносец Ту-160М совершил первый полет
Иллюстративное фото. Источник: wikipedia.org

«2 февраля 2020 года на аэродроме КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО „Туполев“ состоялся первый полет первого опытного глубокомодернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М, созданного на базе строевого Ту-160», — отметили в ПАО «Туполев».

В пресс-службе уточнили, что самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Анри Наскидянца. Полет проходил на высоте 1,5 тыс. м и длился 34 минуты. Во время полета были выполнены необходимые проверки обновленных систем и оборудования. По данным экипажа, полет прошел в штатном режиме.

Ракетоносец в рамках глубокой модернизации получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия. В результате значительно увеличилась общая эффективность авиационного комплекса.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прошедший глубокую модернизацию ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М в воскресенье осуществил первый полет на аэродроме Казанского авиационного завода...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Ученые рассказали, какой звук нужно ставить на сигнал будильника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Hi-Tech)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика