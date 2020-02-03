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Надежные, производительные и стильные ноутбуки Lenovo*

03.02.2020 15:47 — Новости Hi-Tech | 21.by  
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Источник материала: 21.by

Надежные, производительные и стильные ноутбуки Lenovo*

Компания Lenovo разрабатывает портативную технику для различных задач: от сведения таблиц до работы с CAD-системами и создания анимации, от просмотра фильмов до покорения вершин киберспорта. Подобрать и купить ноутбук проще всего в официальном интернет-магазине компании https://shop.lenovo.by/category/notebooks.
Компания Lenovo разрабатывает портативную технику для различных задач: от сведения таблиц до работы с CAD-системами и создания анимации, от просмотра фильмов до покорения вершин киберспорта. Подобрать и купить ноутбук проще всего в официальном интернет-магазине компании https://shop.lenovo.by/category/notebooks.


Выбор для каждого
Ноутбуки для корпоративного сегмента ThinkPad привлекают своей прочностью и выносливостью, что доказывают испытания по стандарту Министерства обороны США MIL-STD 810G. Жаркий цех с высокой влажностью и холодный склад, арктическая и космическая станция — лэптоп даже в экстремальных условиях гарантирует бесперебойную работу. Средства безопасности: дактилоскопический сканер, считыватель smart card, вход через Windows Hello, слот для замка Kensington — защитят устройство от взлома и кражи за пределами офиса.

Тонкие и легкие ThinkBook подойдут для активных бизнес-пользователей. Надежное устройство из серии Lenovo V станет оптимальным выбором для малого и среднего предприятия.
Ноутбук Legion поможет тебе разбить виртуального соперника в пух и прах. Видеокарта nVidia и мощный процессор, эффективное охлаждение, рассчитанное на многочасовые нагрузки, потрясающее качество графики и звуковой радар Sound Radar от Dolby — «изюминки» игровой серии.
Линейка YOGA — компромисс для тех, кто не может сделать выбор между ноутбуком и планшетом. Устройство с углом раскрытия 360 градусов также удобно установить в режиме «тент» (если на столе минимум места) или «стенд» (когда поверхность неровная).

Необходим ноутбук для учебы и дома? Среди ассортимента серии ideapad можно выбрать и простой лэптоп для семейных киносеансов и общения в социальных сетях, и производительное устройство для ресурсоемких студенческих проектов и задач фрилансеров.


Простая и удобная площадка
Система фильтров на сайте Lenovo помогает быстро выбрать подходящий по характеристикам и стоимости лэптоп. Доступна опция покупки в кредит. Если остались вопросы — обращайся к консультантам. Заказанный товар доставят в любой город Беларуси.

 

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Компания Lenovo разрабатывает портативную технику для различных задач: от сведения таблиц до работы с CAD-системами и создания анимации, от просмотра фильмов до покорения вершин киберспорта.
 
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