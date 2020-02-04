Какие 5 ноутбуков сейчас чаще всего покупают белорусы

Источник материала: IT.Tut.by

Выбор ноутбука — не самый простой процесс даже для технически подкованного человека, не говоря уже об обычных пользователях. Мы проверили, какие пять моделей лэптопов в последнее время чаще всего покупали в Беларуси. Спойлер: большинство из них стоят относительно недорого.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: kaboompics.com





В стартовой модификации ноутбук оснащается процессором AMD Ryzen 3 2200U, 4 ГБ оперативной памяти, HDD-диском на 500 ГБ, а также 15,6-дюймовым дисплеем (Full HD). Видеокарта — AMD Radeon 540X, на 2 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 32 Вт/ч — не самый выдающийся показатель. Производитель утверждает, что полного заряда хватит, чтобы работать за устройством не более пяти часов. А еще в активе есть предустановленная операционная система Windows 10 Home.

К дополнительным плюсам пользователи отнесли возможность регулировки подсветки клавиатуры по уровням, матовую поверхность экрана и относительное беззвучную систему охлаждения. Главный минус — уже названное выше время автономной работы.





Это — уже чуть более производительная модель на базе операционной системы Windows 10 Home. Процессором выступает Intel Core i5−8265U, оперативной памяти — 8 ГБ (DDR4), постоянной — 512 ГБ на SSD-накопителе. Кроме того, в лэптопе используется не встроенная, а дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX250 (2 ГБ). Емкость аккумулятора — 46 Вт/ч, экран — 14-дюймовый (Full HD).

Но минусы также есть. Например, в RedmiBook 14 отсутствует фронтальная камера. На некоторых моделях, привезенных из Китая, операционная система не позволяет выбрать язык. Последнее «лечится», но для этого придется пошарить по тематическим форумам. Кроме того, многие пользователи остаются недовольны качеством установленной матрицы.





Одна из самых популярных конфигураций этого геймерского ноутбука включает процессор AMD Ryzen 5 3550H, 8 ГБ оперативной памяти типа DDR4, HDD-диск объемом в 1 ТБ, а также батарею емкостью в 48 Вт/ч. Диагональ дисплея равняется 15,6 дюйма (Full HD). Впрочем, основная «фишка» названной модификации — мощная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 с 4 ГБ памяти.

Предположим, что ее мощности вкупе с другими компонентами хватит для запуска большинства современных игр в разрешении Full HD на средних или высоких настройках графики.

Из минусов — отсутствие предустановленной Windows 10 (во всяком случае в названной конфигурации). К недостаткам пользователи относят не самое выдающиеся время автономной работы (три-четыре) часа — хотя для игровой модели это нормально — засветы по бокам дисплея при максимальной яркости, а также тачпад с люфтом. К тому же лэптоп вряд ли получится назвать бесшумным.





Наверное, один из самых популярных ноутбуков от китайской компании Xiaomi. В наиболее распространенной конфигурации включает 15,6-дюймовым экран (Full HD), процессор Intel Core i5−8250U, 8 ГБ оперативной типа DDR4-памяти и 256 ГБ постоянной на SSD-накопителе. Видеокарта — дискретная, NVIDIA GeForce MX250 объемом в 2 ГБ. Емкость аккумулятора — 60 Вт/ч.

Производитель заявляет, что полного заряда хватает до девяти часов работы. Впрочем, в повседневной жизни добиться такого показателя сложно. Есть и предустановленная операционная система — Windows 10 Home. Но опять же: ОС «из коробки» может не позволить сменить китайский на другой язык.

К недостаткам пользователи относят глянцевый, а не матовый дисплей (есть блики на солнце), качество сборки — устройство при сдавливании может немного поскрипывать — а также короткий комплектный провод для подзарядки.





Этот ноутбук в одной из своих стартовых конфигураций включает 15,6-дюймовый экран с разрешением Full HD, процессор AMD Ryzen 3200U, 4 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти (на SSD-накопителе), а также встроенную видеокарту AMD Radeon Vega 3 и батарею на 52,5 Вт/ч (до восьми часов работы без подзарядки, как утверждает производитель). К сожалению, в этой модификации нет предустановленной операционной системы — но и цена ниже.

К недостаткам лэптопа пользователи причислили маркий корпус, недостаточно точный тачпад, всего два USB-A порта. Кому-то не хватило порта для подключения Ethernet-кабеля. Но это исправляется переходником.