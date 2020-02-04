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Топ-5 вооружений, созданных белорусскими специалистами в последнее время
04.02.2020 10:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
На выставке вооружений и военной техники, посвященной заседанию коллегии Госкомвоенпрома, было представлено довольно много образцов от белорусских оружейников — от стрелкового оружия и беспилотников до новой системы залпового огня
VSK-100BP. Белорусский булл-пап
Впервые этот автомат
Оружие сделано на основе автомата Калашникова под патрон 7,62×39 — очевидно, для повышения экспортного потенциала (такой боеприпас в мире намного популярнее более современного малоимпульсного 5,45×39, которым стреляют «калашниковы» начиная с АК-74). Точность и кучность у автомата повышены примерно в полтора раза, а магазин можно менять почти на две секунды быстрее.
Очевидное преимущество булл-папа — меньшая длина оружия при сохранении длины ствола — дополняется отличным балансом, позволяющим вести огонь даже удерживая оружие одной рукой. Благодаря этому автомат удобно использовать военнослужащим ССО, к примеру, во время проникновения на тросе через окно.
РСЗО «Флейта»
Легкая система залпового огня «Флейта» была продемонстрирована здесь в первый раз, и мы посвятили ей
Боевая машина выполнена на основе двухдверной версии бронеавтомобиля ASILAK, имеющего противопульное бронирование. Для поражения врагов «Флейта» использует различные вариации неуправляемых авиационных ракет С-8, от кумулятивных до бетонобойных. Подготовка к залпу занимает всего 30 секунд, что удобно для внезапных атак.
Изначально создатели системы заявляли ее дальнобойность в один-три километра, но сейчас речь идет уже о пяти километрах. За раз система может отправить противнику до 80 НАР.
Бронированный пункт управления
Белорусские оружейники создали на базе бронеавтомобиля «АСИЛАК» (не совсем такого, как для «Флейты», а четырехдверной версии) передвижной пункт управления (ППУ) — из него можно координировать действия частей и подразделений как на тактическом, так и на оперативном уровне.
Информация поступает на ППУ со средств наблюдения и разведки в автоматическом или полуавтоматическом режиме. По оперативным данным в режиме реального времени формируется картина тактической обстановки, что позволяет всегда быть в курсе обстановки на поле боя. Пункт может использовать различные каналы связи: коротковолновая и ультракоротковолновая радиосвязь, спутниковая, GSM, Wi-Fi, Ethernet. Системы связи и управления интегрированы в общую АСУ «Альянс».
Для лучшей сохранности экипажа машина имеет бронирование, соответствующее классу защиты STANAG 2 (на дистанции 30 метров держит бронебойно-зажигательную пулю патрона 7,62×39, на 80 метрах не пробивается осколками 155-миллиметрового осколочно-фугасного снаряда и может выдерживать взрывы мин с массой заряда до 6 килограммов взрывчатого вещества).
Станция тропосферной связи «Горизонт»
Управление войсками невозможно без надежных систем связи. И одной из самых успешных разработок последнего времени стала станция тропосферной связи «Горизонт». Система способна обеспечивать прием и передачу цифровых информационных потоков со скоростями от 256 до 8448 кбит/с на расстоянии до 150 километров.
В зависимости от ситуации и способа связи «Горизонт» способна организовать до четырех цифровых систем передачи. С ее помощью можно наладить связь между подвижными пунктами управления, обеспечивая бесперебойную координацию даже на стратегическом уровне.
Трехколесный «Конунг»
Плавающий трицикл «Конунг», словно предназначенный для съемок в очередном «Безумном Максе», является разработкой «БСВТ — Новые технологии». Спектр задач, которые он может решать, широк — разведка, специальные операции в тылу врага, подвоз боеприпасов и продовольствия на линию фронта. Трицикл можно даже использовать для эвакуации раненых (для этого возможна установка надувных носилок) и как мобильный командно-наблюдательный пункт — правда, в отличие от сделанного на базе «Асилка», не обеспечивающий защиты экипажу.
На «Конунг» устанавливается 7,62-миллиметровый пулемет, из которого может вести огонь пассажир-стрелок (всего транспортное средство перевозит двоих, второй член экипажа — водитель). Изначально заявлялось, что скорость трицикла не превышает 30 километров в час, но сейчас разработчики говорят о 40 километрах в час — неплохо для всепроходного транспорта, умеющего плавать.
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На выставке вооружений и военной техники, посвященной заседанию коллегии Госкомвоенпрома, было представлено довольно много образцов от белорусских...
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