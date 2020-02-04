Топ-5 вооружений, созданных белорусскими специалистами в последнее время

Источник материала: IT.Tut.by

На выставке вооружений и военной техники, посвященной заседанию коллегии Госкомвоенпрома, было представлено довольно много образцов от белорусских оружейников — от стрелкового оружия и беспилотников до новой системы залпового огня «Флейта» . 42.TUT.BY собрал пять примеров интересного, нового и перспективного вооружения, которое было продемонстрировано.

VSK-100BP. Белорусский булл-пап



В центре — VSK-100BP. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Впервые этот автомат показали еще на выставке «Milex-2019», но мы все равно решили внести его в наш топ. Оружие, выполненное по схеме булл-пап, в странах бывшего СССР практически не фигурирует (на вооружении находятся считанные модели, вроде украинского «Форт-221»). Поэтому разработка такого рода в любом случае вызывает интерес.

Оружие сделано на основе автомата Калашникова под патрон 7,62×39 — очевидно, для повышения экспортного потенциала (такой боеприпас в мире намного популярнее более современного малоимпульсного 5,45×39, которым стреляют «калашниковы» начиная с АК-74). Точность и кучность у автомата повышены примерно в полтора раза, а магазин можно менять почти на две секунды быстрее.

Очевидное преимущество булл-папа — меньшая длина оружия при сохранении длины ствола — дополняется отличным балансом, позволяющим вести огонь даже удерживая оружие одной рукой. Благодаря этому автомат удобно использовать военнослужащим ССО, к примеру, во время проникновения на тросе через окно.

РСЗО «Флейта»



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Легкая система залпового огня «Флейта» была продемонстрирована здесь в первый раз, и мы посвятили ей отдельный материал . Тем не менее, это один из самых интересных образцов, показанных на выставке.

Боевая машина выполнена на основе двухдверной версии бронеавтомобиля ASILAK, имеющего противопульное бронирование. Для поражения врагов «Флейта» использует различные вариации неуправляемых авиационных ракет С-8, от кумулятивных до бетонобойных. Подготовка к залпу занимает всего 30 секунд, что удобно для внезапных атак.

Изначально создатели системы заявляли ее дальнобойность в один-три километра, но сейчас речь идет уже о пяти километрах. За раз система может отправить противнику до 80 НАР.

Бронированный пункт управления



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Белорусские оружейники создали на базе бронеавтомобиля «АСИЛАК» (не совсем такого, как для «Флейты», а четырехдверной версии) передвижной пункт управления (ППУ) — из него можно координировать действия частей и подразделений как на тактическом, так и на оперативном уровне.

Информация поступает на ППУ со средств наблюдения и разведки в автоматическом или полуавтоматическом режиме. По оперативным данным в режиме реального времени формируется картина тактической обстановки, что позволяет всегда быть в курсе обстановки на поле боя. Пункт может использовать различные каналы связи: коротковолновая и ультракоротковолновая радиосвязь, спутниковая, GSM, Wi-Fi, Ethernet. Системы связи и управления интегрированы в общую АСУ «Альянс».

Для лучшей сохранности экипажа машина имеет бронирование, соответствующее классу защиты STANAG 2 (на дистанции 30 метров держит бронебойно-зажигательную пулю патрона 7,62×39, на 80 метрах не пробивается осколками 155-миллиметрового осколочно-фугасного снаряда и может выдерживать взрывы мин с массой заряда до 6 килограммов взрывчатого вещества).

Станция тропосферной связи «Горизонт»



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Управление войсками невозможно без надежных систем связи. И одной из самых успешных разработок последнего времени стала станция тропосферной связи «Горизонт». Система способна обеспечивать прием и передачу цифровых информационных потоков со скоростями от 256 до 8448 кбит/с на расстоянии до 150 километров.

В зависимости от ситуации и способа связи «Горизонт» способна организовать до четырех цифровых систем передачи. С ее помощью можно наладить связь между подвижными пунктами управления, обеспечивая бесперебойную координацию даже на стратегическом уровне.

Трехколесный «Конунг»



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Плавающий трицикл «Конунг», словно предназначенный для съемок в очередном «Безумном Максе», является разработкой «БСВТ — Новые технологии». Спектр задач, которые он может решать, широк — разведка, специальные операции в тылу врага, подвоз боеприпасов и продовольствия на линию фронта. Трицикл можно даже использовать для эвакуации раненых (для этого возможна установка надувных носилок) и как мобильный командно-наблюдательный пункт — правда, в отличие от сделанного на базе «Асилка», не обеспечивающий защиты экипажу.

На «Конунг» устанавливается 7,62-миллиметровый пулемет, из которого может вести огонь пассажир-стрелок (всего транспортное средство перевозит двоих, второй член экипажа — водитель). Изначально заявлялось, что скорость трицикла не превышает 30 километров в час, но сейчас разработчики говорят о 40 километрах в час — неплохо для всепроходного транспорта, умеющего плавать.