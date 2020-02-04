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В соцсетях не смогли договориться, что за животное на фото
04.02.2020 16:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Недавно на форуме Reddit «завирусилась» фотография, на которой изображено непонятное животное. Во всяком случае, сходу определить, кто именно на снимке пользователям соцсетей не удалось,
На фото четвероногий лежит в необычной позе. Из-за этого разобраться, кто именно на фото, сложно. «Я подумал, что это теленок», «мне показалось, что это свинья с лапами», — писали пользователи форума. А кого-то увиденное и вовсе испугало: они видели не то деформированного ягненка, не то жеребенка.
Но на самом деле, все оказалось проще — на снимке пес, повернувший голову. «Нос» — это его ухо:
Впрочем, некоторые пользователи решили немного поэкспериментировать с фото и сделать из кадра фотожабы — на них разглядеть пса уже вряд ли получится:
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Недавно на форуме Reddit «завирусилась» фотография, на которой изображено непонятное животное. Во всяком случае, сходу определить, кто именно на снимке...
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