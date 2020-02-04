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Редкая пещерная саламандра семь лет просидела на одном месте

04.02.2020 13:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ученые из Будапештского университета в течение восьми лет изучали европейских протеев — представителей довольно редкого вида саламандр. Они живут преимущественно в пещерах, и научные данные о них весьма ограничены. Годы изучений показали, что протеи ведут крайне малоподвижный образ жизни. А одна особь и вовсе не сдвигалась 2569 дней — это семь лет на одном месте. Об этом сообщает TJournal.

Редкая пещерная саламандра семь лет просидела на одном месте
Фото: Balázs Lerner & Gergely Balázs, Caudata Cave Research Group

Как происходило изучение: группа исследователей под руководством Гергелия Балажа (Gergely Balázs) отловила 19 протеев в водной пещере в Боснии и Герцеговине. Особей пометили, а затем ученые регулярно возвращались и проверяли их передвижения в период с 2010 по 2018 год.

Оказалось, что за первый год большинство саламандр не отошли и на 10 метров от изначальной точки, а в среднем они преодолевали по пять метров. Это объясняется тем, что европейские протеи способны обходиться без еды несколько лет, а отсутствие хищников не дает им дополнительную мотивацию к активности. По словам ученых, главный стимул для передвижения этих саламандр — спаривание, что происходит раз в 12,5 лет.

Самая активная особь сдвинулась с изначального места на 38 метров. А самый ленивый протей провел на одном месте семь лет. «Они вообще почти ничего не делали», — отметил Балаж.

«Мы можем предположить, что животные, устойчивые к голоданию, редко размножающиеся и живущие около 100 лет — крайне „энергетически осторожны“ и сводят свою активность до минимум», — отмечается в исследовании.

 
 
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Ученые из Будапештского университета в течение восьми лет изучали европейских протеев — представителей довольно редкого вида саламандр. Они живут...
 
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