Редкая пещерная саламандра семь лет просидела на одном месте

Источник материала: IT.Tut.by

Ученые из Будапештского университета в течение восьми лет изучали европейских протеев — представителей довольно редкого вида саламандр. Они живут преимущественно в пещерах, и научные данные о них весьма ограничены. Годы изучений показали , что протеи ведут крайне малоподвижный образ жизни. А одна особь и вовсе не сдвигалась 2569 дней — это семь лет на одном месте. Об этом сообщает TJournal.



Фото: Balázs Lerner & Gergely Balázs, Caudata Cave Research Group

Как происходило изучение: группа исследователей под руководством Гергелия Балажа (Gergely Balázs) отловила 19 протеев в водной пещере в Боснии и Герцеговине. Особей пометили, а затем ученые регулярно возвращались и проверяли их передвижения в период с 2010 по 2018 год.

Оказалось, что за первый год большинство саламандр не отошли и на 10 метров от изначальной точки, а в среднем они преодолевали по пять метров. Это объясняется тем, что европейские протеи способны обходиться без еды несколько лет, а отсутствие хищников не дает им дополнительную мотивацию к активности. По словам ученых, главный стимул для передвижения этих саламандр — спаривание, что происходит раз в 12,5 лет.

Самая активная особь сдвинулась с изначального места на 38 метров. А самый ленивый протей провел на одном месте семь лет. «Они вообще почти ничего не делали», — отметил Балаж.

«Мы можем предположить, что животные, устойчивые к голоданию, редко размножающиеся и живущие около 100 лет — крайне „энергетически осторожны“ и сводят свою активность до минимум», — отмечается в исследовании.