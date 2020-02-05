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Белорусский министр снялся в видео для TikTok
05.02.2020 15:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Оказывается, в социальной сети для коротких музыкальных видео TikTok есть
В коротком видео Александр Карлюкевич приглашает на Минскую международную книжную
Видео уже собрало 36 лайков. Насколько известно 42.TUT.BY, это первый белорусский министр, который снялся в видео для TikTok.
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Оказывается, в социальной сети для коротких музыкальных видео TikTok есть аккаунт Министерства информации РБ. И в одном из видео снялся министр информации...
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