Белорусский министр снялся в видео для TikTok

Источник материала: IT.Tut.by

Оказывается, в социальной сети для коротких музыкальных видео TikTok есть аккаунт Министерства информации РБ. И в одном из видео снялся министр информации Александр Карлюкевич.

В коротком видео Александр Карлюкевич приглашает на Минскую международную книжную выставку-ярмарку , слоганом которого стало «Беларусь — открытая книга».

Видео уже собрало 36 лайков. Насколько известно 42.TUT.BY, это первый белорусский министр, который снялся в видео для TikTok.