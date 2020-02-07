Ученые «расшифровали» раковые клетки. Это может изменить лечение

Источник материала: IT.Tut.by

Международная команда исследователей завершила наиболее полное исследование геномов рака на сегодняшний день, значительно улучшив наше фундаментальное понимание онкологии и предложив новые направления для диагностики и лечения. Об этом сообщает Институт геномики в Санта-Круз со ссылкой на серию статей в журнале Nature .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта onco.me

В рамках проекта «Анализ полного генома всех видов рака» (PCAWG), в котором участвуют более 1300 ученых и клиницистов из 37 стран, было проанализировано более 2600 геномов из 38 различных типов опухолей. Это стало отправной точкой для 16 рабочих групп, изучающих различные аспекты развития рака, причинно-следственной связи, прогрессирования и классификации.

Предыдущие исследования были посвящены 1% генома, который кодирует белки. Но этот проект более подробно исследовал оставшиеся 99% генома, включая ключевые области, которые контролируют «включение» и «выключение» генов. Авторы текста приводят аналогию: если раньше ученые как бы искали изменения в списках ингредиентов в кулинарной книге, то теперь они ищут изменения в самих рецептах.

То есть, это исследование дает наиболее полную на сегодняшний день картину вызывающих рак мутаций во всех частях генома. Эти сведения послужат и справочной информацией, которая позволит избежать постановки неверного диагноза, и ресурсом, который исследователи смогут использовать для интерпретации будущих данных, а врачи — для выбора способа лечения.

Проект расширил и продвинул методы анализа раковых геномов, и открыл новые знания о биологии рака и подтвердил важные результаты предыдущих исследований.

В 23 статьях, опубликованных 5 февраля в журнале «Nature» и связанных с ним журналах, говорится что, во-первых, геном рака нам известен, но является чрезвычайно сложным. Комбинируя последовательность всего генома рака с набором инструментов анализа, ученые могут охарактеризовать каждое генетическое изменение, обнаруженное при раке, все процессы, которые вызвали эти мутации, и даже порядок ключевых событий в истории «жизни» раковой опухоли.

Во-вторых, исследователи близки к каталогизации всех биологических путей, связанных с раком. По крайней мере, одна причинная мутация была обнаружена практически во всех проанализированных раковых образованиях. Также было выяснено, что процессы, которые вызывают мутации, чрезвычайно разнообразны: от изменений в отдельных буквах ДНК до реорганизации целых хромосом.

В-третьих, новый метод может идентифицировать мутации, которые начали формироваться за годы, а иногда даже за десятилетия, до появления опухоли. В теории это значит, что мы сможем предупредить рак задолго до его появления.

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