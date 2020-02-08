Узнали у читателей, какими были их первые мобильные телефоны

Источник материала: IT.Tut.by

Недавно мы рассказывали о пяти мобильных телефонах прошлого, которые многие из нас мечтали купить 15 лет назад. В том материале мы также попросили вас, наших читателей, рассказать о своих первых гаджетах. Некоторые аппараты вспоминали чаще остальных — поговорим о них подробнее.

Ericsson A3618





В комментариях к публикации в одной из наших соцсетей нашелся пользователь, чьим первым мобильным телефоном был Ericsson A3618 2001 года выпуска. Известный ресурс iXBT в то время приписывал гаджет к устройствам «начального уровня с неплохим набором возможностей».

Внешне «трубка» мало чем отличалась от других моделей на рынке, оснащалась выделенной антенной для улучшенного принятия сигнала, монохромным дисплеем, а также встроенным будильником, планировщиком задач и записной книжкой на 100 номеров. Выдающийся набор для устройства начала нулевых.

Samsung SGH-C100



Фото: eBay

Более технически продвинутая модель 2003 года. Антенна в ней уже встроенная, есть цветной экран, записная книжка на 500 номеров, а также поддержка полифонии и GPRS. При этом модель, судя по отзывам на специализированных ресурсах, принадлежала к устройствам среднего класса.

Впрочем, недостатки у телефона также были. Например, пользователи жаловались на неудобства при наборе SMS-сообщений. Аппарат также ругали за «плохую синхронизацию с компьютером и слабый аккумулятор».

Siemens ME45 и M65



Siemens ME45. Фото: Wikipedia

Первое устройство (ME45) в народе прозвали «Мессером». Главная отличительная особенность этого телефона 2001 года — степень защиты IP54, «делавшая его одним из самых защищенных аппаратов своего времени». На его базе выпускались также взрывозащищенные модели, пишет Wikipedia.

Устройство оснащалось монохромным дисплеем, поддерживало WAP и GPRS. «Железо» телефона не отличалась от того, что использовалась в модели Siemens S45. При желании на ME45 можно было загрузить его прошивку. Главное преимущество такой операции — появление клиента электронной почты.



Siemens M65. Фото: wikipedia

Siemens M65 — не менее популярная модель среди наших читателей. Устройство поступило в продажу в 2004 году и, ожидаемо, практически по всем параметрам превосходило описанный выше ME45. При этом фишка с защищенным корпусом сохранилась. Если быть точнее, то M65 — защищенная версия CX65.

При этом важные для устройства из верхнего ценового диапазона особенности в M65 сохранились: гаджет оснащался большим (на то время) цветным экраном, а также камерой. Издание iXBT к спорным моментам модели отнесла ее дизайн. По мнению ресурса, деловому человеку такое устройство вряд ли бы подошло. Оно предназначалось для «молодежи, занимающейся активными видами отдыха».

Nokia 3310



Фото: oxford.tab.co.uk

В представлении этот телефон не нуждается: неудивительно, что именно Nokia 3310 (2000-й год выпуска) стал самым популярным мобильником среди читателей 42.TUT.BY. Кто-то пользовался устройством сам, у кого-то девайс был у родителей, а кое-кто говорит, что и сегодня держит его в качестве запасного гаджета.

О едва ли не мифических свойствах Nokia 3310 — в частности, невозможности его сломать или разбить — ходит множество историй и шуток. Еще одна особенность телефона — выдающееся время автономной работы. О популярности Nokia 3310 также косвенно говорит то, что несколько лет назад устройство переиздали — на тот момент это вызвало небывалый ажиотаж.

Ниже — цены популярных у нас сегодня смартфонов: