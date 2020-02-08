ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Узнали у читателей, какими были их первые мобильные телефоны

08.02.2020 08:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Недавно мы рассказывали о пяти мобильных телефонах прошлого, которые многие из нас мечтали купить 15 лет назад. В том материале мы также попросили вас, наших читателей, рассказать о своих первых гаджетах. Некоторые аппараты вспоминали чаще остальных — поговорим о них подробнее.

Ericsson A3618

Узнали у читателей, какими были их первые мобильные телефоны

В комментариях к публикации в одной из наших соцсетей нашелся пользователь, чьим первым мобильным телефоном был Ericsson A3618 2001 года выпуска. Известный ресурс iXBT в то время приписывал гаджет к устройствам «начального уровня с неплохим набором возможностей».

Внешне «трубка» мало чем отличалась от других моделей на рынке, оснащалась выделенной антенной для улучшенного принятия сигнала, монохромным дисплеем, а также встроенным будильником, планировщиком задач и записной книжкой на 100 номеров. Выдающийся набор для устройства начала нулевых.

Samsung SGH-C100

Узнали у читателей, какими были их первые мобильные телефоны
Фото: eBay

Более технически продвинутая модель 2003 года. Антенна в ней уже встроенная, есть цветной экран, записная книжка на 500 номеров, а также поддержка полифонии и GPRS. При этом модель, судя по отзывам на специализированных ресурсах, принадлежала к устройствам среднего класса.

Впрочем, недостатки у телефона также были. Например, пользователи жаловались на неудобства при наборе SMS-сообщений. Аппарат также ругали за «плохую синхронизацию с компьютером и слабый аккумулятор».

Siemens ME45 и M65

Узнали у читателей, какими были их первые мобильные телефоны
Siemens ME45. Фото: Wikipedia

Первое устройство (ME45) в народе прозвали «Мессером». Главная отличительная особенность этого телефона 2001 года — степень защиты IP54, «делавшая его одним из самых защищенных аппаратов своего времени». На его базе выпускались также взрывозащищенные модели, пишет Wikipedia.

Устройство оснащалось монохромным дисплеем, поддерживало WAP и GPRS. «Железо» телефона не отличалась от того, что использовалась в модели Siemens S45. При желании на ME45 можно было загрузить его прошивку. Главное преимущество такой операции — появление клиента электронной почты.

Узнали у читателей, какими были их первые мобильные телефоны
Siemens M65. Фото: wikipedia

Siemens M65 — не менее популярная модель среди наших читателей. Устройство поступило в продажу в 2004 году и, ожидаемо, практически по всем параметрам превосходило описанный выше ME45. При этом фишка с защищенным корпусом сохранилась. Если быть точнее, то M65 — защищенная версия CX65.

При этом важные для устройства из верхнего ценового диапазона особенности в M65 сохранились: гаджет оснащался большим (на то время) цветным экраном, а также камерой. Издание iXBT к спорным моментам модели отнесла ее дизайн. По мнению ресурса, деловому человеку такое устройство вряд ли бы подошло. Оно предназначалось для «молодежи, занимающейся активными видами отдыха».

Nokia 3310

Узнали у читателей, какими были их первые мобильные телефоны
Фото: oxford.tab.co.uk

В представлении этот телефон не нуждается: неудивительно, что именно Nokia 3310 (2000-й год выпуска) стал самым популярным мобильником среди читателей 42.TUT.BY. Кто-то пользовался устройством сам, у кого-то девайс был у родителей, а кое-кто говорит, что и сегодня держит его в качестве запасного гаджета.

О едва ли не мифических свойствах Nokia 3310 — в частности, невозможности его сломать или разбить — ходит множество историй и шуток. Еще одна особенность телефона — выдающееся время автономной работы. О популярности Nokia 3310 также косвенно говорит то, что несколько лет назад устройство переиздали — на тот момент это вызвало небывалый ажиотаж.

Ниже — цены популярных у нас сегодня смартфонов:

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно мы рассказывали о пяти мобильных телефонах прошлого, которые многие из нас мечтали купить 15 лет назад. В том материале мы также попросили вас, наших...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Великая эпидемия: кем был первый официальный пациент с испанкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
08.02.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Hi-Tech)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика