ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу. Он первым «увидит» полюса звезды

10.02.2020 12:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Ракета-носитель Atlas V, стартовавшая с мыса Канаверал, отправила аппарат Solar Orbiter к Солнцу, трансляцию запуска вело NASA. Об этом пишет Meduza.

Solar Orbiter — совместная миссия Американского и Европейского космических агентств для наблюдения за полюсами Солнца.

Полюса отличаются от других регионов звезды, никакие другие солнечные зонды их не видят. Но Solar Orbiter поднимется на 24 градуса выше эклиптики .

Данные миссии, в том числе о магнитном поле на полюсах Солнца, вероятно, будут полезны для понимания 11-летнего солнечного цикла.

«Мы понимаем циклическое поведение [Солнца], мы наблюдали его в течение 400 лет. Но почему это именно 11 лет, и от чего зависит интенсивность цикла, мы не знаем», — сказал The Verge научный сотрудник ESA Даниэл Мюллер.

До Солнца Solar Orbiter будет добираться два года, аппарат рассчитан на работу в течение семи лет.

В 1990-м NASA и ESA запустили миссию Ulysses, аппарат проходил над полюсами Солнца, но не так близко, как к ним подойдет Solar Orbiter, кроме того, предыдущая миссия не передавала изображения, зонд оборудовали только приборами прямого измерения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ракета-носитель Atlas V, стартовавшая с мыса Канаверал, отправила аппарат Solar Orbiter к Солнцу, трансляцию запуска вело NASA. Об этом пишет Meduza.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Фотографии с еще не анонсированных флагманов Samsung попали в Сеть до анонса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика