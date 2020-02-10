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Xiaomi показала официальные изображения своих флагманов
10.02.2020 13:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Китайская компания Xiaomi
Презентация новинок в Китае пройдет 13 февраля в режиме онлайн-трансляции из-за ситуации с распространяющимся коронавирусом. Международный анонс смартфонов состоится 23 февраля.
Официальные изображения новых Mi 10 и Mi 10 Pro подтвердили уже имеющуюся информацию о гаджетах. Устройства выполнят из стекла, OLED-дисплеи с левой и правой сторон окажутся довольно сильно скруглены. Фронтальную камеру разместят в вырезе в форме буквы «О» в левой части панелей. Клавиши питания и регулировки громкости — на правой грани смартфонов, сканеры отпечатков пальцев — под экранами.
Также известно, что процессором для гаджетов выступит Snapdragon 865. Оперативной памяти — не менее 8 ГБ типа LPDDR5. В Pro-версии также ожидается поддержка ускоренной 66-ваттной зарядки (будет ли она в обычной версии, не сообщается). В актив войдет и поддержка 5G-сетей.
Скорее всего, оба аппарата получат камеры как минимум с четырьмя модулями. Разрешение основного составит 108 Мп. Впрочем, в Pro-версии, если судить по ренденру, имеются два дополнительных датчика, предназначение которых точно пока не называется. Вероятно, это ToF-модуль и лазерный автофокус.
Точные цены Mi 10 и Mi 10 Pro пока неизвестны. Одни источники утверждают, что начальная цена обычного Mi 10 стартует с отметки в 500 долларов, Mi 10 Pro — 570 долларов. Но возможно, устройства будут как минимум на 100 долларов дороже.
Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Xiaomi:
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Китайская компания Xiaomi назвала дату презентации новых топовых смартфонов — Mi 10 и Mi 10 Pro. В Сети также появились качественные рендеры с официальным дизайном...
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