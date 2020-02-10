Пользователи Windows 7 пожаловались, что не могут выключить компьютер

Источник материала: IT.Tut.by

Пользователи Windows 7 пожаловались, что система не дает им выключить компьютер стандартными средствами: появляется ошибка с текстом «У вас нет разрешения на выключение этого компьютера». Жалобы появились на Reddit и специализированных форумах , пишет TJournal .



Фото: Reuters

Microsoft пока не отреагировала на эти жалобы, но на Reddit уже нашли способ все же выключить компьютер при такой проблеме:

В командной строке (Win+R) ввести «Gpedit.msc»;

Перейти в раздел «Настройки компьютера — Настройки Windows — Настройки безопасности — Локальные политики — Параметры безопасности»;

Дважды кликнуть на пункт «Контроль учетных записей пользователей: все администраторы работают в режиме одобрения администратором» и выставить параметр «Активно» (Enabled);

Снова запустить командную строку и ввести команду gpupdate /force;

Перезапустить компьютер через ввод в командной строке команды shutdown-r.

Другая часть пользователей пишет, что проблема вызвана недавним обновлением Adobe, поэтому отключение их служб может помочь исправить проблему.

С 14 января Microsoft прекратила бесплатную поддержку Windows 7, вышедшей в конце 2009 года. Но уже через 10 дней компания пообещала выпустить бесплатное обновление: пользователи жаловались, что обои на рабочем столе могли отображаться как черные в растянутом режиме. Этот баг появился вместе с патчем, который выпустили накануне прекращения поддержки Windows 7.

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