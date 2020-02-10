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Пользователи Windows 7 пожаловались, что не могут выключить компьютер
10.02.2020 15:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Пользователи Windows 7 пожаловались, что система не дает им выключить компьютер стандартными средствами: появляется ошибка с текстом «У вас нет разрешения на выключение этого компьютера». Жалобы появились на
Microsoft пока не отреагировала на эти жалобы, но на Reddit уже нашли способ все же выключить компьютер при такой проблеме:
Другая часть пользователей пишет, что проблема вызвана недавним обновлением Adobe, поэтому отключение их служб может помочь исправить проблему.
С 14 января Microsoft прекратила бесплатную поддержку Windows 7, вышедшей в конце 2009 года. Но уже через 10 дней компания пообещала выпустить бесплатное обновление: пользователи жаловались, что обои на рабочем столе могли отображаться как черные в растянутом режиме. Этот баг появился вместе с патчем, который выпустили накануне прекращения поддержки Windows 7.
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Пользователи Windows 7 пожаловались, что система не дает им выключить компьютер стандартными средствами: появляется ошибка с текстом «У вас нет разрешения...
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