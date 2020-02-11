Что подарить на 14 февраля парню или девушке

Источник материала: IT.Tut.by

Независимо от того, как вы относитесь ко Дню святого Валентина, этот праздник — хороший повод обменяться подарками с тем, кто вам дорог. Ниже мы собрали несколько гаджетов, которые понравятся и мужчинам, и женщинам.

Смартфон и наушники





Смартфон — достаточно универсальный подарок практически к любому празднику, в том числе и на 14 февраля.

Моделей разного уровня стоимости и возможностей много, как выбрать нужную — тема для отдельного материала. Но предположим, что условному iPhone 11 будут рады как парни, так и девушки — особенно с учетом того, что аппарат доступен в нескольких ярких цветах вроде красного, желтого или фиолетового.

Не будем долго рассказывать об особенностях смартфона. Лишь отметим, что устройство оснащается продвинутой системой активации по лицу Face ID, сдвоенной основной камерой, которая благодаря улученным программным алгоритмам способна прилично фотографировать не только при хорошем, но и приглушенном освещении, а также процессором Apple A13 Bionic. Последний — один из самых производительных чипов среди всех конкурентов на рынке.

Не менее крутой подарок, который также подойдет каждому, — это беспроводные наушники. Из стана Apple выделяются AirPods Pro с системой активного шумоподавления. Гарнитура может работать как с девайсами на iOS, так и на Android (хотя в этом случае доступны не все режимы работы). Как альтернативу можно рассмотреть наушники от Samsung и Huawei — соответственно Galaxy Buds и FreeBuds 3 . Последние также оснащаются активным шумодавом.

Фотоаппарат мгновенной печати



Фото: pixabay.com

Как понятно из названия, с помощью такого фотоаппарата можно сделать снимок и сразу же распечатать его на специальной бумаге. В нашем каталоге есть несколько подобных моделей — одни из самых популярных производит компания Fujifilm.

В отзывах к относительно недорогой Instax Mini 9 пользователи отмечают, что устройство достаточно просто в использовании, долго держит заряд от батареек и оснащается несколькими режимами съемки в зависимости от внешнего освещения. Особых минусов покупатели не нашли. Некоторые говорят, что качество фотографий могло бы быть получше, но с учетом цены устройства оно вполне приемлемое.

Щипцы для волос, очиститель воздуха и электробритва



Фото: pixabay.com

Конечно, есть более «гендерно окрашенные» подарки. Например, щипцы для укладки волос или очиститель воздуха скорее оценят девушки.

В первой категории самым популярным товаром в нашем каталоге оказались щипцы Redmond RCI-2324 . У них есть функция защиты от перегрева, небольшой дисплей, а также шесть режимов работы. При этом максимальная температура нагрева составляет 200 °C.

Среди очистителей воздуха выделяется Xiaomi Mi Air Purifier 2S — его часто ищут пользователи. Мощности хватит для работы в комнате площадью до 37 квадратных метров. Управление устройством — электронное, есть режим с синхронизацией со смартфоном. Конечно, в наличии и множество фильтров (например, предварительной очистки, угольный).

Мужчинам традиционно можно подарить набор для стрижки и поддержания формы и длины бороды. Один из таких — Philips MG7735 .

Впрочем, судя по описанию, с его помощью можно следить не только за состоянием бороды, но и также стричь волосы в носу и ушах. Для этого в комплекте поставки есть несколько сменных насадок. Из других особенностей — поддержка функции влажной очистки и индикации оставшегося заряда.