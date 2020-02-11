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Что подарить на 14 февраля парню или девушке
11.02.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Независимо от того, как вы относитесь ко Дню святого Валентина, этот праздник — хороший повод обменяться подарками с тем, кто вам дорог. Ниже мы собрали несколько гаджетов, которые понравятся и мужчинам, и женщинам.
Смартфон и наушники
Смартфон — достаточно универсальный подарок практически к любому празднику, в том числе и на 14 февраля.
Моделей разного уровня стоимости и возможностей много, как выбрать нужную — тема для отдельного материала. Но предположим, что условному
Не будем долго рассказывать об особенностях смартфона. Лишь отметим, что устройство оснащается продвинутой системой активации по лицу Face ID, сдвоенной основной камерой, которая благодаря улученным программным алгоритмам способна прилично фотографировать не только при хорошем, но и приглушенном освещении, а также процессором Apple A13 Bionic. Последний — один из самых производительных чипов среди всех конкурентов на рынке.
Не менее крутой подарок, который также подойдет каждому, — это беспроводные наушники. Из стана Apple выделяются
Фотоаппарат мгновенной печати
Как понятно из названия, с помощью такого фотоаппарата можно сделать снимок и сразу же распечатать его на специальной бумаге. В нашем каталоге есть несколько подобных моделей — одни из самых популярных производит компания Fujifilm.
В отзывах к относительно недорогой
Щипцы для волос, очиститель воздуха и электробритва
Конечно, есть более «гендерно окрашенные» подарки. Например, щипцы для укладки волос или очиститель воздуха скорее оценят девушки.
В первой категории самым популярным товаром в нашем каталоге оказались щипцы
Среди очистителей воздуха выделяется
Мужчинам традиционно можно подарить набор для стрижки и поддержания формы и длины бороды. Один из таких —
Впрочем, судя по описанию, с его помощью можно следить не только за состоянием бороды, но и также стричь волосы в носу и ушах. Для этого в комплекте поставки есть несколько сменных насадок. Из других особенностей — поддержка функции влажной очистки и индикации оставшегося заряда.
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Независимо от того, как вы относитесь ко Дню святого Валентина, этот праздник — хороший повод обменяться подарками с тем, кто вам дорог. Ниже мы собрали...
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