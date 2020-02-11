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Из-за коронавируса рынок смартфонов может сократиться на 50%
11.02.2020 10:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Агентство Reuters со ссылкой на исследование известной компании Canalys
По сообщению издания, вспышка коронавируса в Китае может сократить продажи смартфонов в этой стране в первом квартале нынешнего года примерно на 50% (по прогнозу аналитиков из IDC — на 30%). Ситуация усугубляется и тем, что производство аппаратов — в том числе новых, еще не анонсированных моделей — сейчас затруднено. Решающая часть из них, которые в том числе поставляются на другие мировые рынки, также собираются на китайских заводах. Все это также может задержать сроки анонсов и начала продаж новых 5G-моделей.
Из-за коронавируса, скорее всего, пострадает и крупнейшая мировая выставка мобильной техники — MWC 2020 в Барселоне. От участия в ней
Напомним: общее число жертв коронавируса
Ниже — цены популярных у нас смартфонов:
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Агентство Reuters со ссылкой на исследование известной компании Canalys заявило: рынок смартфонов в Китае из-за распространяющегося коронавируса может сократиться...
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