Из-за коронавируса рынок смартфонов может сократиться на 50%

Источник материала: IT.Tut.by

Агентство Reuters со ссылкой на исследование известной компании Canalys заявило : рынок смартфонов в Китае из-за распространяющегося коронавируса может сократиться на 50%. Кроме того, крупнейшая мировая выставка мобильной техники — MWC 2020 в Барселоне — под угрозой.



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По сообщению издания, вспышка коронавируса в Китае может сократить продажи смартфонов в этой стране в первом квартале нынешнего года примерно на 50% (по прогнозу аналитиков из IDC — на 30%). Ситуация усугубляется и тем, что производство аппаратов — в том числе новых, еще не анонсированных моделей — сейчас затруднено. Решающая часть из них, которые в том числе поставляются на другие мировые рынки, также собираются на китайских заводах. Все это также может задержать сроки анонсов и начала продаж новых 5G-моделей.

Из-за коронавируса, скорее всего, пострадает и крупнейшая мировая выставка мобильной техники — MWC 2020 в Барселоне. От участия в ней отказались несколько компаний — например, Sony и LG. О «сокращении присутствия» на MWC 2020 также заявили Samsung, Ericsson, Amazon и NVIDIA.

Напомним: общее число жертв коронавируса достигло 1016 человек. Диагностировано 2 тысячи 478 новых случаев заражения коронавирусом, из них 2 тысячи 97 — в Хубэе. При этом 716 человек вылечились. Общее число случаев заражения составило 42 тысячи 638 человек. Госпитализированы 37 тысяч 726 человек, из них 7 тысяч 333 — в тяжелом состоянии. Выздоровели 3 тысячи 996 человек.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов: