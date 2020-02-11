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Ученые разгадали 40-летнюю космическую загадку

11.02.2020 11:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Международная группа ученых раскрыли 40-летнюю загадку о таинственных возмущениях магнитных полей в межпланетном пространстве. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, пишет Lenta.ru.

Ученые разгадали 40-летнюю космическую загадку
Фото: NASA

Исследователи проанализировали данные, полученные 12 спутниками. Космические аппараты зафиксировали возмущения в локальных магнитных полях, вызванные мелкой метеоритной пылью, которая переносится солнечным ветром. Пылевое облако попало в магнитослой Земли, располагающийся между магнитопаузой и головной ударной волной.

В 1982 году оснащенная магнитометром межпланетная станция возле Венеры обнаружила необъяснимое на тот момент 12-часовое изменение локального магнитного поля. Прибор зафиксировал рост силы поля, после чего последовало ослабление. В последующие годы этот феномен наблюдался много раз, и астрономы предположили, что причиной явления были облака намагниченной пыли, возникшей в результате столкновения комет и метеоритов. Согласно модели, пыль ионизируется ультрафиолетовым излучением Солнца, после чего начинает ускоряться под воздействием солнечного ветра, состоящего из заряженных частиц.

При попадании пыли в магнитослой солнечный ветер резко замедляется, а твердые частицы продолжают лететь с прежней скоростью. В результате пыль затягивает заряженные частицы в магнитослой. Эта модель была подтверждена данными об изменения магнитного поля со спутников, которые находились как над головной ударной волной, так и в магнитослое.

 
 
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Международная группа ученых раскрыли 40-летнюю загадку о таинственных возмущениях магнитных полей в межпланетном пространстве. Об этом сообщается...
 
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