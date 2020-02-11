Этот мем ждал своего часа 15 лет. Но теперь пользователей соцсетей не остановить

Источник материала: IT.Tut.by

Рестлер Марк Уильям Кэлвей из США, больше известный под именем Гробовщик, так напугал своего соперника Рэнди Ортона, что стал мемом через 15 лет после боя. Об этом сообщает Media Leaks.





Бой между рестлерами произошел еще в 2005 году на шоу Survivor Series. Рэнди Ортон победил соперника и начал праздновать успех прямо на ринге с друзьями и другими участниками. Но веселье прервало пафосное появление Гробовщика. Издание пишет, что сначала в зале погас свет и зазвонили колокола — после этого на ринг вынесли гроб, который вскоре загорелся — из него и появился Гробовщик.

Ренди, судя по записи с боем, сильно испугался — во всяком случае, операторы специально делали акцент на его встревоженном лице, заснятым крупным планом. В 2005 году мемов еще не было, но недавно фотографии поединка завирусились на форуме Reddit — и пользователи решили использовать их:



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Через какое-то время и русскоязычные пользователи подхватили тренд, начав создавать собственные вариации мема:









Напомним: реслинг — театрализованное спортивное шоу, сочетающее борьбу и работу на публику. Сценарии в реслинге развиваются в ходе шоу, организованных различными компаниями — промоушенами (как правило, каждая компания имеет свое собственное шоу и свои собственные сценарии), пишет Wikipedia.