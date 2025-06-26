«Проблема все та же: нет инвестора». Стартап уже почти полностью готов к выходу на рынок, но так и не смог найти финансирование

Источник материала: ProBusiness

Ключевой проблемой, с которой столкнулись создатели спортивного центра Sportmix в апреле, стал поиск финансового партнера . Большинство отказывалось поддерживать проект, потому что знали, что у основателей уже есть собственный бизнес. В мае Вадим Маршак, Сергей Дивин и Наталья Власенко продолжили поиски, а также должны были зарегистрировать компанию, запустить сайт, подготовить маркетинговый план и определиться с точной локацией центра в микрорайоне «Минск-мир». «Про бизнес» спросил участников совместного проекта «Про бизнес» и консалтинговой компании «Ресолва» , что было сделано.

Суть проекта «Ожидание и Реальность» Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему. Читайте истории первого , второго , третьего , четвертого и пятого участников.

«Продолжаем разработку учебно-методического комплекса, он готов уже на 50%»

— Все активности мы пока приостановили и сконцентрировали усилия на поиске финансового партнера. К сожалению, пока никто не заинтересовался нашим проектом, хотя мы постоянно используем новые каналы поиска и разные портреты партнера.

В мае мы разработали ТЗ для создания сайта и определили несколько потенциальных локаций для центра. Причем решили рассмотреть не только Минск-мир, но и другие районы с нашей целевой аудиторией. Подготовили маркетинговый план и определили основные онлайн- и офлайн-каналы коммуникации с потенциальными клиентами. Установили бюджеты для их привлечения. Продолжаем разработку учебно-методического комплекса, он готов уже на 50%.



Вадим Маршак.

Планы на июнь

В июне планируем дальше искать финансового партнера, регистрировать компанию, арендовать помещение и делать там ремонт. Также должен стартовать сайт и предварительная лидогенерация.

Из-за того, что пока нет финансовых вложений, другие задачи тормозятся. К примеру, пока мы не зарегистрировали компанию, но сделаем это сразу, как найдем инвестиции. Разработка сайта также пока не началась, но мы провели подробный анализ конкурентов и составили подробное ТЗ. Что касается маркетинговых активностей, то у нас уже есть идеи офлайн-коллабораций, но выбор партнеров для них будет зависеть от расположения центра.

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