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«Проблема все та же: нет инвестора». Стартап уже почти полностью готов к выходу на рынок, но так и не смог найти финансирование

26.06.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Фото: mopinion.com

Ключевой проблемой, с которой столкнулись создатели спортивного центра Sportmix в апреле, стал поиск финансового партнера. Большинство отказывалось поддерживать проект, потому что знали, что у основателей уже есть собственный бизнес. В мае Вадим Маршак, Сергей Дивин и Наталья Власенко продолжили поиски, а также должны были зарегистрировать компанию, запустить сайт, подготовить маркетинговый план и определиться с точной локацией центра в микрорайоне «Минск-мир». «Про бизнес» спросил участников совместного проекта «Про бизнес» и консалтинговой компании «Ресолва», что было сделано.

Суть проекта «Ожидание и Реальность»

Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему.

Читайте истории первого, второго, третьего, четвертого и пятого участников.

«Продолжаем разработку учебно-методического комплекса, он готов уже на 50%»

— Все активности мы пока приостановили и сконцентрировали усилия на поиске финансового партнера. К сожалению, пока никто не заинтересовался нашим проектом, хотя мы постоянно используем новые каналы поиска и разные портреты партнера.

В мае мы разработали ТЗ для создания сайта и определили несколько потенциальных локаций для центра. Причем решили рассмотреть не только Минск-мир, но и другие районы с нашей целевой аудиторией. Подготовили маркетинговый план и определили основные онлайн- и офлайн-каналы коммуникации с потенциальными клиентами. Установили бюджеты для их привлечения. Продолжаем разработку учебно-методического комплекса, он готов уже на 50%.


Вадим Маршак.

Планы на июнь

В июне планируем дальше искать финансового партнера, регистрировать компанию, арендовать помещение и делать там ремонт. Также должен стартовать сайт и предварительная лидогенерация.

Из-за того, что пока нет финансовых вложений, другие задачи тормозятся. К примеру, пока мы не зарегистрировали компанию, но сделаем это сразу, как найдем инвестиции. Разработка сайта также пока не началась, но мы провели подробный анализ конкурентов и составили подробное ТЗ. Что касается маркетинговых активностей, то у нас уже есть идеи офлайн-коллабораций, но выбор партнеров для них будет зависеть от расположения центра.

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Консалтинговая компания «Ресолва» предоставляет услуги для бизнеса более 12 лет. Бухгалтерский и юридический аутсорсинг — специализация компании, но клиенты могут найти с экспертами «Ресолвы» ответ практически на любой вопрос.

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Теги: Минск
 
 
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Ключевой проблемой, с которой столкнулись создатели спортивного центра Sportmix в апреле, стал поиск финансового партнера. Большинство отказывалось поддерживать...
 
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