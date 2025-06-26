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«Проблема все та же: нет инвестора». Стартап уже почти полностью готов к выходу на рынок, но так и не смог найти финансирование
26.06.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Ключевой проблемой, с которой столкнулись создатели спортивного центра Sportmix в апреле, стал
«Продолжаем разработку учебно-методического комплекса, он готов уже на 50%»
— Все активности мы пока приостановили и сконцентрировали усилия на поиске финансового партнера. К сожалению, пока никто не заинтересовался нашим проектом, хотя мы постоянно используем новые каналы поиска и разные портреты партнера.
В мае мы разработали ТЗ для создания сайта и определили несколько потенциальных локаций для центра. Причем решили рассмотреть не только Минск-мир, но и другие районы с нашей целевой аудиторией. Подготовили маркетинговый план и определили основные онлайн- и офлайн-каналы коммуникации с потенциальными клиентами. Установили бюджеты для их привлечения. Продолжаем разработку учебно-методического комплекса, он готов уже на 50%.
Планы на июнь
В июне планируем дальше искать финансового партнера, регистрировать компанию, арендовать помещение и делать там ремонт. Также должен стартовать сайт и предварительная лидогенерация.
Из-за того, что пока нет финансовых вложений, другие задачи тормозятся. К примеру, пока мы не зарегистрировали компанию, но сделаем это сразу, как найдем инвестиции. Разработка сайта также пока не началась, но мы провели подробный анализ конкурентов и составили подробное ТЗ. Что касается маркетинговых активностей, то у нас уже есть идеи офлайн-коллабораций, но выбор партнеров для них будет зависеть от расположения центра.
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«Проблема все та же: нет инвестора». Стартап уже почти полностью готов к выходу на рынок, но так и не смог найти финансирование
Ключевой проблемой, с которой столкнулись создатели спортивного центра Sportmix в апреле, стал поиск финансового партнера. Большинство отказывалось поддерживать...
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