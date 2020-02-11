Новый смартфон Xiaomi оценили в 90 долларов. У гаджета двойная камера и батарея на 5000 мАч

Источник материала: IT.Tut.by

Бренд Redmi, принадлежащий китайской Xiaomi, представил новый смартфон из нижнего ценового сегмента — Redmi 8A Dual. Об этом пишет FoneArena.





Устройство оснащается сдвоенной основной камерой на задней стороне корпуса. Разрешение первого фотомодуля — 13 Мп, дополнительного — 2 Мп. Фронтальная камера — на 8 Мп, в активе функция портретной съемки с размытием заднего фона. В оригинальном Redmi 8A установлена одинарная основная камера.

Диагональ экрана Redmi 8A Dual составляет 6,22 дюйма, разрешение — HD+ (1520 на 720 пикселей), защитное стекло — Gorilla Glass 5. Процессором выступает Qualcomm Snapdragon 439. Оперативной памяти может быть 2 ГБ или 3 ГБ, постоянной — 32 ГБ. Поддерживается и установка карт памяти формата microSD объемом до 512 ГБ.

Емкость встроенного аккумулятора составляет 5000 мАч, поддерживается 18-ваттная ускоренная зарядка через порт USB-C. Правда, в комплект поставки входит 10-ваттный зарядный адаптер.

В Индии за стартовую модель просят 90 долларов. Сроки и дата старта продаж на других рынках пока не объявляются.

Ниже — цены других популярных смартфонов бренда Redmi: