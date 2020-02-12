Девять обычных предметов, которые появились благодаря войнам

Источник материала: IT.Tut.by

Порой вещи, изобретенные на фронте и для фронта, просачиваются на «гражданку» и становятся неотъемлемой частью нашей жизни. 42.TUT.BY рассказывает о девяти привычных нам предметах, которые появились на свет благодаря войнам.

Микроволновая печь



Реклама 1967 года. Источник: SMITHSONIANMAG.COM

Впервые способность сверхвысокочастотного излучения к нагреванию продуктов заметил американский инженер Перси Спенсер, который работал в компании Raytheon, занимающейся изготовлением оборудования для радаров. Точно неизвестно, как именно это произошло. По одной из версий, во время эксперимента с магнетроном в его кармане расплавился кусок шоколада. По другой — что нагрелся бутерброд, положенный на включенный магнетрон.

Как бы там ни было, патент на микроволновую печь был выдан Спенсеру в 1946 году. А первая в мире СВЧ-печь Radarange была выпущена в 1947 году фирмой Raytheon. Правда, она предназначалась не для готовки, а для быстрого размораживания продуктов, и использовалась исключительно в солдатских столовых и столовых военных госпиталей.

Это была махина высотой примерно с человека, массой в 340 кило и мощностью в 3 кВт, что примерно в два раза больше мощности современной стандартной СВЧ-печи. Серийное производство началось в 1949-м, причем тогда печь стоила около трех тысяч долларов. И в 1955 году американская компания Tappan Company впервые представила бытовую микроволновую печь.

Прокладки (и бумажные носовые платки)



Фото: pixabay.com

Можно сказать, что история гигиенических прокладок началась с появления целлюлозной ваты — материала с высокой степенью впитывания. В годы Первой мировой ее выпуском занялась американская компания Kimberly-Clark: глава исследовательского отдела Эрнст Малер и вице-президент компании Джеймс Кимберли «подсмотрели» эту идею в Германии.

Когда в 1917 году США вступили в войну, Kimberly-Clark стала производить перевязочные материалы. Изначально они предназначались только для раненых, но медсестры Красного Креста тоже оценили достоинства новой ваты.

Нецелевое использование материала и обеспечило успех компании. После окончания войны организация скупила остатки ваты и создала новый товар — гигиеническую прокладку. Она получила название Kotex — это сокращение от cotton texture или «хлопковая текстура». Массовое производство стартовало в 1920 году.

И в начале 1920-х один из сотрудников компании по имени Берт Фернесс придумал поместить целлюлозу под горячий утюг, отчего ее поверхность стала гладкой и мягкой. Так появились салфетки для лица под названием «Kleenex».

Суперклей



Фото: wikimedia.org

Изобретением «суперклея» мы обязаны сотруднику американской компании Eastman Kodak Гарри Куверу. В 1942 году он участвовал в исследовательских работах фирмы по созданию прозрачного пластика для оптических прицелов. Среди прочих полимеров он изучил и цианоакрилаты, но счел их неподходящими для поставленной задачи: даже самое малое количество влаги делало эту субстанцию липкой и клейкой.

Кувер вспомнил про это вещество спустя девять лет, в 1951 году, когда вместе с коллегой Фредом Джойнером работал над созданием термостойкого покрытия для реактивного самолета. Сотрудники испытывали различные материалы, используя при этом множество приборов, в том числе и рефрактометр, который стоил по тем временам космическую сумму — три тысячи долларов. И вот после одного из экспериментов с цианоакрилатом Джойнер обнаружил, что линзы рефрактометра слиплись.

Прибор был безнадежно испорчен, но исследователей не наказали. Кувер вспомнил свои прежние опыты и решил, что на основе цианоакрилата можно сделать «суперклей».

Спустя семь лет, в 1958-м, на рынке появился первый образец — клей Eastman 910. Сначала он не пользовался популярностью, так что Кувер прибег к необычным методам: он пришел на популярное шоу «У меня есть секрет», приклеил к тросу металлический стержень и повис на этой конструкции вместе с ведущим. После этого дело пошло на лад.

Впрочем, «суперклей» стал по-настоящему популярным уже после того, как срок патента истек. Компания Kodak не смогла извлечь из этого товара большой финансовой выгоды и продала бизнес в 1980 году компании National Starch.

Известно, что свойства «суперклея» оказались шире, чем просто склеивать твердые поверхности. Например, во время войны во Вьетнаме именно благодаря изобретению Кувера многие солдаты, оказавшиеся вдали от операционных, смогли избежать кровопотери и смерти.

Канистра



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: 10hobby.ru

Привычная нам канистра в форме параллелепипеда была изобретена немецкими инженерами перед Второй мировой.

В 1936-м по инициативе командования Вермахта начался конкурс на разработку новой емкости для хранения и транспортировки различных жидкостей, в первую очередь топлива. Победила команда под руководством Винценца Грюнфогеля, глава отдела разработок компании Schwelmer Eisenwerk Müller & Co: их разработка представляла собой емкость на 20 литров, сваренную из двух штампованных листов металла, с тремя удобными ручками наверху.

Позже, в 1939-м, для увеличения жесткости стенок на них нанесли выштамповку в виде прямоугольника с четырьмя лучами. В таком виде канистра и дожила до наших дней.

Консервы



Фото: pixabay.com

В 1795 году Наполеон Бонапарт объявил о присуждении награды тому, кто сумеет добиться сохранности продуктов для находящейся в походе армии. В те годы войска зависели от поставок службы тыла, а также периодически прибегали к изъятию продуктов питания у местного населения, что, конечно, не прибавляло им популярности.

Задачу решил французский повар Николя Аппер. Считается, что однажды он прочел в местной газете историю про то, как из-за нехватки «свежих» продуктов команда французского корабля заболела в дальнем плавании цингой . После этого Аппер стал производить опыты со стеклянной тарой и жестянками: укладывал внутрь мясо, гарниры и даже десерты, запечатывал и кипятил. В 1802-м он провел опыт на практике: вручил свои консервы команде французского корабля. За четыре месяца пища не испортилась, что доказало эффективность рецепта.

В 1809 году Аппер отправил министру внутренних дел письмо, где описал свой метод консервирования. В 1810-м повар получил награду за свое изобретение лично из рук Наполеона Бонапарта — 12 тысяч золотых франков, что сейчас составило бы примерно 400 тысяч евро.

Жвачка для рук



Фото: wikimedia.org

«Жвачка для рук» или handgum — это пластичная игрушка на основе кремнийорганического полимера, которую можно мять в руках. Ее создал в 1943 году шотландский ученый Джеймс Райт — случайно, как побочный результат при экспериментах, проводимых для получения синтетических заменителей натурального каучука.

Поначалу материал забраковали, но в 1949-м образец попал к Рут Фоллгейтер, владевшей магазином игрушек. Она показала «жвачку» своему приятелю, рекламщику Питеру Ходжсону, и тот решил запустить вещество в массовое производство как игрушку под названием «глупая замазка» (Silly Putty).

«Жвачка для рук» вскоре стала популярной. Помимо развлечения, ее используют и в практических целях. Например, астронавты программы «Аполлон» с ее помощью фиксировали инструменты в невесомости.

Пружинка «Слинки»



Фото: wikimedia.org

Эту игрушку хорошо помнят дети 90-х: разноцветная пружинка как бы шагала сама по себе. Первая «слинки» была изобретена военно-морским инженером Ричардом Джеймсом. В 1943 году он работал над устройством, которое должно было компенсировать качку и вибрации чувствительных судовых приборов даже в бурном море. Однажды Джеймс уронил пружину и увидел, что она продолжила двигаться после удара о пол. После этого ему и пришла в голову идея новой игрушки.

Маргарин



Фото: pixabay.com

В 1869 году император Франции Наполеон III объявил конкурс на создание «заменителя масла для бедняков». Время было тяжелое, цены на масло росли, особенно во Франции, которая готовилась к войне с Пруссией. И здесь на помощь пришел французский химик Ипполит Меже-Мурье, который предложил эмульгировать говяжий жир с молоком и водой, где содержалось тонко измельченное коровье вымя.

Получившийся продукт выглядел довольно подозрительно и отливал перламутром (его называли «жемчужный маргарин»), но флотские интенданты все равно начали закупать новинку тоннами — ведь это было дешево и «почти как масло».

В конце концов рецепт выкупили голландцы братья Юргенсы, которые стали добавлять в маргарин растительное масло (и убрали из рецепта вымя). Это сделало продукт более похожим на сливочное масло, и дело пошло на лад — маргарин дожил до наших дней.

Сантехническая клейкая лента



Фото: wikimedia.org

Одна из самых популярных клейких лент — ее еще называют демонтажный скотч или Duct tape.

Сантехническую клейкую ленту изобрели совместно компании 3M и Johnson & Johnson примерно в 1942 году. Изначально новинка поставлялась в армию США, где ее использовали повсеместно — как для постройки блиндажей, так и для временных перевязок.

После войны лента поступила в продажу и быстро стала популярна. Сейчас ее используют для обмотки труб, устранения протечек, укрепления стыков и щелей в трубах и многого другого.