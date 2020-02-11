Samsung представила линейку Galaxy S20 ценой от 2359 рублей: рассказываем о наших впечатлениях

Источник материала: IT.Tut.by

Samsung провела ежегодную презентацию своих главных смартфонов — с самыми топовыми характеристиками и выдающимися камерами. Мы одними из первых сумели вживую познакомиться с новинками и теперь подробно о них рассказываем — о характеристиках, личных впечатлениях и белорусских ценах.

Встречайте: Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra и еще один маленький гаджет.



Слева направо: Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+, Galaxy S20

«Упрощенных» флагманов пока нет

Как и в 2019-м, нам представили три гаджета, но если годом ранее это была линейка с индексом «10», то в этом году не «11», а сразу «20».

И дело здесь не только в 2020-м годе, но и в позиционировании моделей как совершивших серьезный рывок по сравнению с прошлым поколением.

Интересный момент: если в прошлом году у нас был «упрощенный» флагман S10e, «обычный» S10 и «продвинутый» S10+, то сейчас «упрощенных» устройств просто не представлено.

Все три новинки — действительно флагманские, без оговорок, смартфоны из стекла и металла с минимальными рамками вокруг дисплея.





Основные отличия — в размерах дисплеев, емкости батарей и количестве и качестве камер. Давайте посмотрим на сравнительную таблицу:

Смартфон Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra Дисплей 6,2 дюйма, 3200×1440, Dynamic Amoled, HDR 10+, Gorilla Glass 6 6,7 дюйма, 3200×1440, Dynamic Amoled, HDR 10+, Gorilla Glass 6 6,9 дюйма, 3200×1440, Dynamic Amoled, HDR 10+, Gorilla Glass 6 Процессор Exynos 990, 7 нм, 8 ядер (максимальная частота 2,73 ГГц) Память (версии для Беларуси) 8 ГБ оперативной (LPDDR5), 128 ГБ постоянной, microSD до 1 ТБ 8 ГБ оперативной (LPDDR5), 128 ГБ постоянной, microSD до 1 ТБ 12 ГБ оперативной (LPDDR5), 128 ГБ постоянной, microSD до 1 ТБ Основные камеры Широкоугольная 12 Мп 1,4 µm, F2.2; Основная 12 Мп 1,8 µm, F1.8, OIS; Телефото 64 Мп 0,8 µm, F2.0, OIS; Гибридный оптический зум — 3X; Гибридный (super resolution) зум — 30X. Широкоугольная 12 Мп 1,4 µm, F2.2; Основная 12 Мп 1,8 µm, F1.8, OIS; Телефото 64 Мп 0,8 µm, F2.0, OIS; DepthVision (камера глубины); Гибридный оптический зум — 3X; Гибридный (super resolution) зум — 30X. Широкоугольная 12 Мп 1,4 µm, F2.2; Основная 108 Мп 0,8 µm (12 Мп 2,4 µm), F1.8, OIS; Телефото 48 Мп 0,8 µm (12 Мп 1,6 µm), F3.5, OIS; DepthVision (камера глубины); Гибридный оптический зум — 10X; Гибридный (super resolution) зум — 100X. Фронтальная камера 10 Мп 1,22 µm, F2.2 10 Мп 1,22 µm, F2.2 40 Мп 0,7 µm (10 Мп 1,4 µm), F2.2 Габариты 151,7×69,1×7,9 мм, 163 г 161,9×73,7×7,8 мм, 186 г 166,9×76×8,8 мм, 220 г Цвета в Беларуси Серый, голубой, красный Черный, серый, красный Черный и серый Батарея 4000 мАч, быстрая беспроводная зарядка, беспроводная зарядка других устройств, 25W адаптер в комплекте 4500 мАч, быстрая беспроводная зарядка, беспроводная зарядка других устройств, 25W адаптер в комплекте 5000 мАч, быстрая беспроводная зарядка, беспроводная зарядка других устройств, 25W адаптер в комплекте Сенсоры и модули 4G (до 2 Гбит/с), eSIM, ультразвуковой сканер отпечатков в экране, акселерометр, барометр, гироскоп, геомагнитный датчик, RGB-датчик, датчик приближения, датчик магнитного поля Защита IP68 (погружение на глубину до 1,5 метров до 30 минут)

А теперь о том, чем они отличаются, простыми словами

Если вкратце, основное отличие Galaxy S20 от S20+ — только в размере экрана. Хочется дисплей побольше — берите «плюс», флагман компактнее — обычную версию. Разумеется, у большого устройства и габариты побольше, и батарея. Но предположу, что разница в емкости последней частично нивелируется увеличением диагонали.

Второе отличие большинство покупателей не заметит — это 4-я DepthVision камера в «плюсе» — специальные датчики глубины, позволяющие максимально точно определить расстояние до объектов и их контуры. Это, в первую очередь, нужно для портретной съемки с размыливанием заднего фона. Но поверьте, и обычный S20 с такой задачей отлично справится.



Galaxy S20 и Galaxy S20+

А вот отличие Galaxy S20 Ultra от S20/S20+ более существенно. И это касается не только роста диагонали дисплея и емкости батарейки. Главное — это блок камер, который делает из смартфона полезный инструмент для фото- и видеопрофи, а также видеоблогеров.



Galaxy S20 Ultra

Основная камера получила здесь аж 108-мегапиксельный сенсор, который умеет «склеивать» 9 пикселей в 1, получая очень качественное 12 Мп фото. Обратите внимание, размер пикселя матрицы на таком фото — 2,4 µm (микрометра). Это существенно выше, чем 1,8 µm в S20 и S20+.

Больший размер пикселя дает лучшее изображение (матрица получает больше света и исходных данных, что позволяет снизить «шумность» картинки).

48-мегапиксельная телефотокамера (используемая для приближения картинки) здесь также умеет объединять пиксели для получения более качественных кадров. А комбинация всех камер и искусственного интеллекта дает возможность аж 100-кратного гибридного зума.

Да, еще здесь фронтальная камера получше — тут уже 40 Мп, которые «склеиваются» в 10 для лучшей картинки.

Впрочем, за такой мегапродвинутый набор сенсоров приходится платить увеличенными габаритами и весом, но об этом тоже чуть позже.

А как они выглядят рядом с прошлым поколением?

Здесь привожу сравнительную таблицу с габаритами предыдущего поколения флагманов. Для удобства сравниваемые модели (S10/20 и S10+/20+) стоят рядом.

S10e S10 S20 S10+ S20+ S20 U Длина, мм 142,2 149,9 151,7 157,6 161,9 166,9 Ширина, мм 69,9 70,4 69,1 74,1 73,7 76 Толщина, мм 7,9 7,8 7,9 7,8 7,8 8,8 Вес, г 150 157 163 175 186 220

Как видим, S20 стал чуть длиннее и чуть уже S10 при почти одинаковой толщине. Но при этом у него подросла диагональ дисплея на 0,1 дюйма, а емкость аккумулятора существенно выросла — с 3400 до 4000 мАч.

А вот у S20+ диагональ по сравнению с S10+ выросла существеннее — с 6,4 до 6,7 дюйма. Это отразилось на длине, но не на ширине гаджета. Батарейка тоже стала более емкой — 4500 вместо 4100 мАч, но на толщину это не повлияло.

Незначительное увеличение габаритов при росте диагоналей (устройства стали даже уже) стало возможно благодаря уменьшению и без того узких рамок вокруг дисплеев.



S20+ и S10+

Сравнивать с прошлогодним поколением S20 Ultra не стоит: здесь и экран еще больше (6,9 дюйма), и батарейка более емкая, да и блок камер массивнее. Это уже следующий уровень, которого год назад не было.

Ютьюберы и тиктокеры — всё для вас

Samsung с самого первого поколения Galaxy S уделяла большое внимание камерам, но если раньше основное внимание уделялось фотосоставляющей, то в этом году большой кусок пирога от корейской компании получили и любители видео — спасибо бурному развитию YouTube, TikTok и других видеосервисов.

Здесь и запись 8K-видео (!), во время которого можно делать 33-мегапиксельные стоп-кадры, склейка фотографий в видеоролики с помощью искусственного интеллекта, создание ночных гиперлапс-видео, а также продвинутый стабилизатор.

Для фотографов самая интересная опция — это, конечно же, зум. Здесь есть как «обычное» трех- (S20/S20+) или десятикратное приближение (у Ultra) с помощью оптики, так и новый super resolution режим, позволяющий приближать картинку в 30 раз у S20 и S20+, а из S20 Ultra вообще делающий находку для шпиона со стократным зумом.

К сожалению, в тестовой зоне нельзя было протестировать камеру полноценно (обещаю сделать вам это позже, как только на руках появятся тестовые смартфоны), но выглядит это примерно так, как показано ниже (разные уровни приближения вплоть до 100-кратного):

















Отмечу, что благодаря работе стабилизаторов зум до уровня 10х был абсолютно комфортным (картинка не тряслась), а вот уже на стократном приближении сфокусироваться было сложнее.

Когда зум становится большим, в помощь пользователю на экране выводится «картинка в картинке», на которой виден общий кадр и то место, которое вы сейчас приблизили (см. фото выше). Это особенно удобно, когда приближение доходит до нескольких десятков раз.

Еще один интересный режим — «Мультикадр». Здесь вы просто водите видоискателем камеры, а искусственный интеллект делает из полученной картинки до 14 различных фото и видеороликов, причем накладывая на последние музыку.

Получается забавно и иногда очень даже неплохо — наверняка такой режим будет востребован на встречах шумных компаний (позволяет почувствовать себя профессиональным оператором и монтажером). Хотя на мой личный взгляд — это развлечение на несколько раз. Проверю подробно на длительном тесте устройств.

Внешний вид, эргономика и дисплеи

Первое, что приходит в голову, когда берешь S20 и S20+ в руку, — это их легкость. И действительно, для 6,2-дюймового S20 вес в 163 грамма можно назвать маленьким, учитывая корпус из стекла и металла и большую батарейку. Просто для сравнения: 6,1-дюймовый iPhone 11 весит 194 грамма.





Такие же ощущения возникли у меня после знакомства с 6,7-дюймовым Galaxy S20+. Кстати, из-за маленьких рамок они прекрасно помещаются в ладони, но мне всё-таки удобнее простая «двадцатка».

С S20 Ultra ситуация немного другая. Он на миллиметр толще, чуть длиннее S20+, а главное — весит на 34 грамма больше «плюса». Всё из-за более емкой батареи и массивного блока камер.

Посмотрите, он действительно гораздо сильнее выделяется на задней панели:





Вот им мне было менее удобно управлять одной рукой, но это в сравнении с S20 и S20+. Ведь вес 6,9-дюймого Ultra — 220 граммов, а, например, 6,5-дюймового iPhone 11 Pro Max — 226 граммов.

Мне очень понравились цвета новых устройств — особенно графитово-серый и перламутровый голубой. Второй очень красиво переливается под светом, и его будет жалко прятать в чехол.





А вот что не понравилось — это черные блоки камер. И если у вас черный смартфон или надет чехол, это не будет раздражать, но в остальных случаях блок похож на какую-то кляксу. И если уж опять вспоминать про Apple, то их модули, сделанные в цвет устройств, на 11-й серии, на мой субъективный взгляд, смотрятся гораздо интереснее.





Фронтальные камеры теперь везде сделаны небольшой капелькой в центре верхней части дисплея. Это, на мой взгляд, удобнее, чем в прошлогодней серии, так как меньше шанс заслонить их рукой при съемке.

Дисплеи, как обычно, — одна из сильнейших сторон смартфонов Samsung. В новых флагманах немного подросло разрешение — до 3200×1440 пикселей (годом ранее было 3040×1440), и теперь плотность пикселей в S20 (с самым маленьким в тройке экраном) доведена до 563 ppi.

Важная деталь — новые флагманы идут с возможностью включения 120 Гц частоты дисплея. С ним скролл в меню и приложениях становится очень плавным и приятным для глаза.

При этом производитель честно предупреждает, что увеличение частоты повлияет на расход батареи, и сам режим доступен только для Full HD+ разрешения.





А вот 3,5-мм аудиоразъем мы с вами безвозвратно потеряли. Линейка Galaxy S10 — последние флагманы Samsung с этой опцией.

Выводы

Мне пока не удалось протестировать производительность гаджетов (понятно, что даже для самых требовательных игр еще долго хватит и прошлогодних моделей), как они держат аккумулятор и как снимают в разных режимах. Всё это будет после полноценного продолжительного теста.

Но уже сейчас можно сказать, что Samsung продолжает двигаться в правильном направлении, следуя мировым трендам — отсюда и поддержка eSIM, и еще более продвинутые камеры с хорошей стабилизацией, ну и традиционное отношение к качеству материалов и сборке в условиях жесткой конкуренции с китайскими брендами.





Лично мне больше всего понравился обычный Galaxy S20 — за легкость и компактность, S20+ подойдет любителям больших дисплеев, а вот S20 Ultra — это, на мой взгляд, ультимативный инструмент для профессиональной мобильной фото- и видеосъемки, а также для видеоблогеров и техногиков, предпочитающих оставаться на острие технологий.

По нашей информации, в Беларуси новые флагманы Samsung поступят в середине марта. Ожидается, что:

Galaxy S20 будет стоить у нас 2359 рублей,

Galaxy S20+ можно будет купить за 2699 рублей,

Galaxy S20 Ultra — за 3399 рублей.

И еще кое-что!

Да, вместе с тремя флагманами Samsung представила еще один маленький гаджет для меломанов — свои обновленные беспроводные наушники Galaxy Buds+. Вот они:





Как видим, особых внешних отличий от прошлогодних Buds нет. Разве что появились новые цвета (голубой и красный) и более явная подпись в боксе под светодиодом, указывающая, куда нужно положить левый и правый наушники.

Главные различия между прошлогодними Buds и новыми Buds+ скрываются внутри.

Во-первых, значительно увеличено время их работы. Если первое поколение работало до 6 часов в режиме проигрывания, то теперь — до 11. Если же брать суммарное время работы кейса и наушников, то здесь у нас увеличение уже с 13 до 22 часов.

Кроме того, если раньше 15 минут зарядки давали до 100 минут проигрывания, то теперь за три минуты в розетке можно получить до 60 минут музыки.

Впрочем, увеличение емкости аккумуляторов сказалось на весе наушников. Теперь каждый из них весит 6,3 грамма вместо 5,6 (но вы вряд ли почувствуете такую разницу).





Также нужно добавить, что устройства теперь можно подключить одновременно к нескольким гаджетам: вместо одного динамика теперь два (низко- и высокочастотный), а для лучшей работы режима «Звуковое окружение» (это когда вы слышите, что происходит вокруг) здесь два, а не один внешний микрофон.

В Беларуси Samsung Galaxy Buds+ появятся одновременно с линейкой Galaxy S20 — в середине марта по цене 369 рублей.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Samsung: