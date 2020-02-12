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В США показали карту активности российского военного флота по всему миру
12.02.2020 12:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В проекте бюджета Пентагона на 2021 год содержится карта, на которой показаны участки Мирового океана, где Россия и Китай проявляют повышенную активность,
Там же отмечается, что Москва усилила свое присутствие, в частности, вблизи юго-восточного побережья Северной Америки, в Карибском бассейне, в северной части Атлантического океана, в Средиземном море и в Арктике.
В издании обращают внимание на резко увеличившуюся активность Китая на российском Дальнем Востоке, в частности, в Чукотском море.
В октябре 2019 года телерадиокомпания NRK со ссылкой на данные норвежской разведки сообщила, что в течение нескольких дней с расположенных на Кольском полуострове баз вышло не менее восьми российских атомных подводных лодок, целью которых является попытка зайти максимально незаметно и далеко в воды Северной Атлантики.
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В проекте бюджета Пентагона на 2021 год содержится карта, на которой показаны участки Мирового океана, где Россия и Китай проявляют повышенную активность, пишет...
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