В США показали карту активности российского военного флота по всему миру

Источник материала: IT.Tut.by

В проекте бюджета Пентагона на 2021 год содержится карта, на которой показаны участки Мирового океана, где Россия и Китай проявляют повышенную активность, пишет Lenta.ru, ссылаясь на The Drive.



Источник: The Drive

Там же отмечается, что Москва усилила свое присутствие, в частности, вблизи юго-восточного побережья Северной Америки, в Карибском бассейне, в северной части Атлантического океана, в Средиземном море и в Арктике.

В издании обращают внимание на резко увеличившуюся активность Китая на российском Дальнем Востоке, в частности, в Чукотском море.

В октябре 2019 года телерадиокомпания NRK со ссылкой на данные норвежской разведки сообщила, что в течение нескольких дней с расположенных на Кольском полуострове баз вышло не менее восьми российских атомных подводных лодок, целью которых является попытка зайти максимально незаметно и далеко в воды Северной Атлантики.