СМИ США: вот как Америка пытается выдавить с оружейного рынка все компании кроме западных

Источник материала: IT.Tut.by

Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер заявил, что экономические санкции, подобные тем, что применяются в соответствии с федеральным законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), могут быть использованы против китайских производителей вооружения. Об этом пишет Military Watch.



C-400. Иллюстративное фото. Источник: twitter.com/slyhedge

Закон CAATSA подписан Дональдом Трампом в августе 2017 года. Одним из его условий было то, что страны, закупающие современное оружие у Ирана, России или Северной Кореи, могут стать объектами экономических санкций. Предлогом для принятия закона стало согласие Турции купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», которые предпочли американским Patriot.

Убедить Турцию не приобретать С-400 не удалось, но закон остался. С того момента CAATSA использовалось для попыток убедить отменить сделки ряд стран, закупающих вооружение из России — в их числе Египет, Индия, Индонезия, Ирак и Китай.

Пока неясно, пишет Military Watch, будут ли для давления на Китай внесены изменения в сам закон, или для азиатской страны будут приняты какие-то отдельные законопроекты. Однако в любом варианте это будет означать, что санкции будут угрожать покупателям оружия всех крупных «незападных» стран-производителей (кроме Южной Кореи и Израиля — традиционных союзников США).

При этом такая политика может ударить и по странам, вполне лояльным к Штатам — таким, как Пакистан, Таиланд, Бангладеш и ОАЭ. За последние годы эти государства все больше зависят от покупки китайских вооружений, и новые санкции вряд ли улучшат их отношения с Вашингтоном.