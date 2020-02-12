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Люди узнали правду про мем с «волчарой» и не могут смириться

12.02.2020 16:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В 2017 году в интернете начал набирать популярность мем про «шерстяного волчару», ведущего стаю других волков сквозь снег. Но недавно выяснилось, что этот «волчара» — самка, и пользователи соцсетей никак не могут с этим смириться. Об этом сообщает Media Leaks.

Люди узнали правду про мем с «волчарой» и не могут смириться

После того как мем завирусился в первый раз, «волчара» стал символом лидерства — иногда в шутку, а иногда всерьез. Впрочем, недавно история о большом и сильном белом волке, прокладывающем путь остальной стае, немного «развалилась». Оказалось, что волчара — самка.

Об этом стало известно из Instagram-аккаунта журнала National Geographic, в котором появилось оригинальное фото с описанием от его автора — 44-летнего американского фотожурналиста Аарона Хьюи (Aaron Huey).

За несколько дней пост набрал почти полтора миллиона лайков, на публикацию обратили внимание и в русскоязычном интернете. Некоторые пользователи отметили, что мем «сломался». Другие ехидно отметили, что кривую траекторию, которая высмеивается в меме, выбрала именно самка (якобы самец себе позволить бы точно не смог).

Позже фотограф, наблюдавший за стаей, объяснил, что впереди идут альфа-самец и альфа-самка, прокладывающие дорогу своему выводку.

 
 
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В 2017 году в интернете начал набирать популярность мем про «шерстяного волчару», ведущего стаю других волков сквозь снег. Но недавно выяснилось, что этот...
 
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