Крупнейшую выставку мобильных технологий официально отменили из-за коронавируса

Источник материала: IT.Tut.by

Крупнейшую выставку мобильных технологий MWC 2020 официально отменили из-за эпидемии COVID-2019 (нового типа коронавируса). Об этом сообщается в твиттер-аккаунте QuickTake by Bloomberg, ссылаясь на официальное заявление организатора.

В сообщении отмечается, что Джон Хоффман, генеральный директор GSMA (организатор выставки), объявил, что вспышка коронавируса COVID-2019 сделала проведение мероприятия «невозможным».

Выставка должна была пройти 24 февраля в Барселоне.

Ранее издание WIRED писало , что GSMA просила испанских властей объявить чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, чтобы вернуть часть расходов с помощью страховки.

Financial Times отмечает , что пока непонятно, понесут ли организаторы большие расходы из-за отмены мероприятия или же им удастся вернуть деньги, потраченные на конференцию.