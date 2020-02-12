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Крупнейшую выставку мобильных технологий официально отменили из-за коронавируса
12.02.2020 22:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Крупнейшую выставку мобильных технологий MWC 2020 официально отменили из-за эпидемии COVID-2019 (нового типа коронавируса). Об этом
В сообщении отмечается, что Джон Хоффман, генеральный директор GSMA (организатор выставки), объявил, что вспышка коронавируса COVID-2019 сделала проведение мероприятия «невозможным».
Выставка должна была пройти 24 февраля в Барселоне.
Ранее издание WIRED
Financial Times
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Крупнейшую выставку мобильных технологий MWC 2020 официально отменили из-за эпидемии COVID-2019 (нового типа коронавируса). Об этом сообщается в твиттер-аккаунте QuickTake...
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