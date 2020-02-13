Какие скидки на технику предлагают к 14 и 23 февраля

Источник материала: IT.Tut.by

Время от времени крупные торговые сети устраивают скидки на популярную технику, а мы отслеживаем, что в такие моменты получается купить дешевле в сравнении с интернет-магазинами. Сегодня проверим предложения нескольких продавцов — видимо, к приближающимся праздникам 14 и 23 февраля они начали готовиться заранее.



Фото: burst.shopify.com

Онлайн-гипермаркет часто продает устройства по цене ниже рыночной. В этот раз по промокоду LOVE, действующему по 14 февраля, некоторые устройства также предлагают по скидке.

Например, увлажнитель воздуха Ballu UHB-810 отдают за 57,72 рубля, тогда как в Сети его не получится купить меньше чем за 60−65 рублей. В большинстве магазинов устройство и вовсе стоит от 75 до 90 рублей. Это увлажнитель ультразвукового типа с резервуаром для воды почти на четыре литра, встроенным фильтром предварительной очистки и уровнем шума не выше планки в 38 дБ.

Это же касается, например, и фена Philips HP8233 . Его цена по акции — 87,20 рублей, на Kupi.TUT.BY — от 90−95 рублей и до 135 рублей. Главные особенности устройства: шесть встроенных режимов работы с несколькими градациями нагрева и напора воздуха, функция ионизации, а также несколько дополнительных насадок в комплекте поставки.

По специальной цене продается и робот-пылесос iLife A9S — видимо, его покупка должна помочь парам провести больше времени вдвоем не за уборкой. В 21vek.by его нынешняя цена — 599,20 рублей, в Сети — 670−880 рублей. Устройство оснащается ИК-передатчиками, определяющими, есть ли перед пылесосом какие-либо препятствия, аккумулятором на 2500 мАч (до 80 минут автономной работы) и несколькими программами для уборки определенного типа.

«Электросила»

Каких-то особенных скидок, приуроченных к определенным датам, в «Электросиле» не оказалось. Зато на официальном сайте продавца есть специальный раздел с товарами, в данный момент продающимися дешевле, чем обычно.



Изображение использовано в качестве иллюстрации

К таким устройствам относится, например, стиральная машинка Samsung WW60K52E69W . Ее продают за 1080 рублей — для сравнения, в других интернет-магазинах «» оценивается в среднем в 1160—1280 рублей. Одна из главных особенностей модели — возможность докинуть дополнительные вещи, когда стирка уже запущена, через небольшую специальную дверцу. Максимальная загрузка белья при этом составляет шесть килограмм, класс потребления энергии — А++. В наличии несколько интеллектуальных режимов стирки вещей разного типа.

С небольшой выгодой продается и холодильник LG GA-B459SBDZ . В Сети агрегат стоит 1499 рублей, в «Электросиле» — 1450 рублей. Главные плюсы модели: система No Frost, энергоэффективность (класс А++), общий внутренний объем в 341 литр, а также относительно невысокий уровень шума — до 36 дБ.

Сэкономить получится и при покупке микроволновки Horizont 20MW700−1378AAW (119 рублей против 130−150 рублей). К ее преимуществам, кроме относительно невысокой цены, относится объем в 20 литров, мощность в 700 Вт, а также функции таймера и режим разморозки.



На фото Sony WH-1000XM3

Смартфон Honor 10 Lite (3/64 ГБ памяти) в «5 элементе» стоит 329 рублей. Интересно, что в Сети за устройство просят от 359 до 378 рублей. Краткие характеристики аппарата: экран на 6,21 дюйма, сдвоенная основная камера (13 Мп + 2 Мп), процессор Kirin 710, а также батарея на 3400 мАч. Проблем с сервисами Google в этом устройстве нет.

Из девайсов более высокого ценового диапазона выделяются, например, наушники Sony WH-1000XM3 . Это топовая модель производителя с продвинутой системой активного шумоподавления. Еще один плюс — время автономной работы в районе 30 часов. «5 элемент» продает наушники за 649 рублей, большинство других продавцов в нашем каталоге — дороже 700 рублей.