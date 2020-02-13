Ученый назвал место, где могут жить инопланетяне

Источник материала: IT.Tut.by

На сайте препринтов по физике arxiv.org опубликовали довольно любопытную статью под названием «Нет места лучше дома (в нашей собственной Солнечной системе): поиск инопланетян рядом с белыми карликами». Ее автор, Джон Герц (John Hertz), предположил, что нам стоит искать инопланетян возле белых карликов, и даже привел доказательства своей теории.



Система KOI-256, состоящая из красного и белого карликов. Иллюстрация NASA

Автор пишет, что звезды не вечны и с течением времени начинают умирать. Например, наше Солнце через четыре миллиарда лет станет большим и красным, затем словно вывернется наизнанку, и его несгоревшее ядро, состоящее из углерода и кислорода, станет белым карликом.

Некоторые планеты могут пережить это превращение, но участь населяющих их существ будет незавидной. По мнению автора статьи, инопланетяне, которые столкнутся с неизбежным фазовым переходом своей родительской звезды в ранг белого карлика, будут вынуждены выбирать из трех вариантов: пассивно поддаться исчезновению, колонизировать ближайшую звездную систему (или просто бесконечно путешествовать в межзвездном пространстве), найти укрытие на месте. Последний вариант наиболее предпочтителен, так как он легче, чем колонизация и эвакуация целой планеты, и безусловно лучше, чем вымирание.

Автор отмечает, что мы не наблюдали инопланетные корабли в нашей Солнечной системе, и у нас нет никаких доказательств колонизаций. Если у инопланетян и существуют технологии для создания кораблей для путешествий между звездами, им потребовались бы десятки тысяч лет, чтобы достигнуть другой звездной системы, а затем трансформировать под свои нужны подходящую планету.

Гораздо практичнее остаться на родной планете возле умирающей звезды и попытаться приспособиться. Так что если мы хотим познакомиться с внеземными созданиями, нам стоит обратить внимание на белых карликов.