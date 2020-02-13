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Найдены останки вымершей черепахи размером с автомобиль
13.02.2020 14:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Южной Америке ученые обнаружили останки черепахи Stupendemys geographicus, обитавшей в регионе пять−десять миллионов лет назад,
«Это одна из крупнейших, если не самая крупная черепаха, которая когда-либо существовала», — сказал Марсело Санчес, директор Палеонтологического института и музея Цюрихского университета.
Окаменелости длиной три метра и весом около тонны нашли в Венесуэле и Колумбии. По информации «Би-би-си», Stupendemys geographicus
Считается, что черепахи обитали на дне озер и рек, питались мелкими животными, фруктами и семенами. Ученые предполагают, что ближайший родственник этого вида — большеголовая бокошейная амазонская черепаха, которая в сто раз меньше Stupendemys geographicus.
Обнаруженные останки позволят лучше изучить образ жизни черепах, которые обитали на планете несколько миллионов лет назад, и больше узнать о процессе их эволюции.
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В Южной Америке ученые обнаружили останки черепахи Stupendemys geographicus, обитавшей в регионе пять−десять миллионов лет назад, сообщает TJournal со ссылкой на CNN.
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