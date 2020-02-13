Найдены останки вымершей черепахи размером с автомобиль

Источник материала: IT.Tut.by

В Южной Америке ученые обнаружили останки черепахи Stupendemys geographicus, обитавшей в регионе пять−десять миллионов лет назад, сообщает TJournal со ссылкой на CNN.



Фото: Ancient finds

«Это одна из крупнейших, если не самая крупная черепаха, которая когда-либо существовала», — сказал Марсело Санчес, директор Палеонтологического института и музея Цюрихского университета.

Окаменелости длиной три метра и весом около тонны нашли в Венесуэле и Колумбии. По информации «Би-би-си», Stupendemys geographicus открыли еще в 1970-х, но ученым до сих пор многое неизвестно об этом виде.

Считается, что черепахи обитали на дне озер и рек, питались мелкими животными, фруктами и семенами. Ученые предполагают, что ближайший родственник этого вида — большеголовая бокошейная амазонская черепаха, которая в сто раз меньше Stupendemys geographicus.

Обнаруженные останки позволят лучше изучить образ жизни черепах, которые обитали на планете несколько миллионов лет назад, и больше узнать о процессе их эволюции.