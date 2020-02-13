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Белорусско-британская компания Gismart стала партнером Snapchat

13.02.2020 14:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Белорусско-британская IT-компания Gismart, которая занимается разработкой развлекательных мобильных игр и приложений, объявила о партнерстве с американской корпорацией Snap Inc., выпустив новую игру эксклюзивно на Snapchat. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Белорусско-британская компания Gismart стала партнером Snapchat
Пресс-служба Gismart

Белорусско-британская компания одной из первых присоединилась к лимитированному числу партнеров Snapchat наряду с Zynga, ZeptoLab и другими. Ее новый продукт, Color Galaxy, выполнен в жанре .io. Это соревновательная многопользовательская игра, которая позволяет игрокам путешествовать по планетам и завоевывать новые территории.

Игрок может выбирать вид транспорта и паттерн фона, а персонажа можно персонализировать с помощью технологии Bitmoji от Snap Games. Игра доступна в экосистеме Snap, где пользователи могут играть и соревноваться как с друзьями, так и c другими пользователями.

Gismart — ведущий разработчик развлекательных приложений и игр с более чем 500 миллионами установок. Направление по разработке игр было открыто в мае 2019 года. Интервью с одним из основателей компании вы можете прочесть здесь.

 
 
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Белорусско-британская IT-компания Gismart, которая занимается разработкой развлекательных мобильных игр и приложений, объявила о партнерстве с американской...
 
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