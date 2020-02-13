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Т-72 венесуэльской армии повредил дорожное покрытие - местные жители возмутились

13.02.2020 15:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Танк Т-72Б1 вооруженных сил Венесуэлы повредил асфальт на дороге Каррора — Арегу в штате Лара. Видео об этом появилось в Instagram-профиле местного новостного издания Diario El Caroreno.

Военная техника на венесуэльских дорогах сейчас не редкость, так как идут военные учения. Тем не менее, прощать военным разбитый асфальт местные жители не пожелали. Проезжавшие мимо венесуэльцы выходили из машин и громко заявляли свой протест.

Жители штата Лара негодуют, что состояние асфальтовых дорог в регионе ухудшается, чинить их никто не спешит — а власти, вместо того, чтобы заняться починкой, тратят деньги на дорогостоящие военные учения, которые к тому же наносят подобный ущерб.

На вооружении сухопутных войск Венесуэлы стоят 92 танка Т-72Б1. Все они были привезены из России — поставки завершились к 2012 году.

 
 
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Танк Т-72Б1 вооруженных сил Венесуэлы повредил асфальт на дороге Каррора — Арегу в штате Лара. Видео об этом появилось в Instagram-профиле местного новостного издания...
 
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