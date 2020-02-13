В России оштрафовали Facebook и Twitter. Узнали, за что

Источник материала: IT.Tut.by

Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на четыре миллиона российских рублей (63,5 тысяч долларов) по статье о нарушении законодательства в области персональных данных. Об этом сообщает ТАСС.





Дело в отношении Twitter было возбуждено по инициативе Роскомнадзора из-за отказа предоставить данные о российских пользователях. На заседание суда не явились ни представители Twitter, ни Роскомнадзора. Теперь в течение 60 дней Twitter должен выплатить указанную сумму. Позже стало известно: суд в Москве также оштрафовал социальную сеть Facebook на все те же 63,5 тысяч долларов за отказ локализовать персональные данные россиян.

Как следует из поправок в российский закон «О персональных данных», которые вступили в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях соцсетей должна храниться в России. Из-за несоблюдения этого требования в 2016 году на территории России была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn.