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В России оштрафовали Facebook и Twitter. Узнали, за что

13.02.2020 16:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на четыре миллиона российских рублей (63,5 тысяч долларов) по статье о нарушении законодательства в области персональных данных. Об этом сообщает ТАСС.

В России оштрафовали Facebook и Twitter. Узнали, за что

Дело в отношении Twitter было возбуждено по инициативе Роскомнадзора из-за отказа предоставить данные о российских пользователях. На заседание суда не явились ни представители Twitter, ни Роскомнадзора. Теперь в течение 60 дней Twitter должен выплатить указанную сумму. Позже стало известно: суд в Москве также оштрафовал социальную сеть Facebook на все те же 63,5 тысяч долларов за отказ локализовать персональные данные россиян.

Как следует из поправок в российский закон «О персональных данных», которые вступили в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях соцсетей должна храниться в России. Из-за несоблюдения этого требования в 2016 году на территории России была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn.

 
 
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Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на четыре миллиона российских рублей (63,5 тысяч долларов) по статье о нарушении...
 
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