Температура в Антарктике поднялась выше 20 градусов

Источник материала: IT.Tut.by

Ученые из Бразилии впервые зафиксировали в Антарктике температуру воздуха на уровне 20,75 градуса Цельсия. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на The Guardian .



Фото: wikimedia.org

Такую температуру зарегистрировали 9 февраля на острове Сеймур. Ученые назвали это значение «невероятным и аномальным».

Рекордный показатель почти на один градус выше температуры, зарегистрированной на острове Сигню в январе 1982 года. Тогда воздух прогрелся до 19,8 градуса.

The Guardian отмечает, что полученные данные пока не подтверждены Всемирной метеорологической организацией.

Напомним, что 6 февраля на базе Эсперанса на Антарктическом полуострове зафиксировали температуру 18,3 градуса Цельсия, что стало новым историческим рекордом.