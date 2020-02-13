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Температура в Антарктике поднялась выше 20 градусов

13.02.2020 23:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ученые из Бразилии впервые зафиксировали в Антарктике температуру воздуха на уровне 20,75 градуса Цельсия. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на The Guardian.

Температура в Антарктике поднялась выше 20 градусов
Фото: wikimedia.org

Такую температуру зарегистрировали 9 февраля на острове Сеймур. Ученые назвали это значение «невероятным и аномальным».

Рекордный показатель почти на один градус выше температуры, зарегистрированной на острове Сигню в январе 1982 года. Тогда воздух прогрелся до 19,8 градуса.

The Guardian отмечает, что полученные данные пока не подтверждены Всемирной метеорологической организацией.

Напомним, что 6 февраля на базе Эсперанса на Антарктическом полуострове зафиксировали температуру 18,3 градуса Цельсия, что стало новым историческим рекордом.

 
 
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Ученые из Бразилии впервые зафиксировали в Антарктике температуру воздуха на уровне 20,75 градуса Цельсия. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на The Guardian.
 
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