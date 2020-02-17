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Россия списала корабль, который едва не стал флагманом Черноморского флота

17.02.2020 16:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1134Б/БФ (шифр «Беркут-Б») «Керчь», находившийся в последние годы в резерве Черноморского флота, выведен из состава ВМФ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Крыма.

Россия списала корабль, который едва не стал флагманом Черноморского флота
Фото: wikipedia.org

«Торжественная церемония спуска военно-морского флага на БПК состоялась в минувшую субботу. Теперь он переведен в категорию военного имущества Минобороны и ожидает утилизации», — сказал он.

БПК «Керчь» был последним кораблем проекта 1134Б/БФ. Ему готовилась роль флагмана Черноморского флота на период ремонта гвардейского ракетного крейсера «Москва», однако пожар в машинном отделении 4 ноября 2014 года, в результате которого была повреждена кормовая часть корабля, изменил его судьбу. В 2015 году комиссия Минобороны приняла решение о выводе «Керчи» из боевого состава флота в резерв. Это был последний БПК, находившийся в составе Черноморского флота.

В составе ВМФ СССР и РФ большой противолодочный корабль «Керчь» прослужил 45 лет.

 
 
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Большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1134Б/БФ (шифр «Беркут-Б») «Керчь», находившийся в последние годы в резерве Черноморского флота, выведен из состава...
 
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