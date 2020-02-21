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life:) поднимает цены на популярные тарифы. Вот новые цены

21.02.2020 20:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Оператор life:) на своем официальном сайте заявил: с третьего марта повышается абонентская плата на некоторых популярных тарифах.

life:) поднимает цены на популярные тарифы. Вот новые цены
Фото: TUT.BY

Впрочем, там же заявляется: «С учетом роста потребления услуг изменения будут сопровождаться увеличением трафика и минут, включенных в тарифы».

Подробные изменения для физических и юридических лиц приведены по этой ссылке, но для примера: тариф «Шейк» подорожал до 13,9 рубля при прежних 11,9 рубля. При этом минут разговоров и интернет-трафика стало больше. Соответственно 500 минут и 10 ГБ против 300 минут и 5 ГБ.

Тариф «Стоо» теперь стоит 11,50 рубля (плюс 1,5 рубля), а предложение под названием «Голос» оценивается в 9,90 рубля (на 1 рубль дороже). Но теперь в тариф включаются безлимитные звонки во все сети, а также безлимит на общение в мессенджерах Telegram, WhatsApp, BiP.

 
 
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Оператор life:) на своем официальном сайте заявил: с третьего марта повышается абонентская плата на некоторых популярных тарифах.
 
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