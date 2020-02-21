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life:) поднимает цены на популярные тарифы. Вот новые цены
21.02.2020 20:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Оператор life:) на своем официальном сайте
Впрочем, там же заявляется: «С учетом роста потребления услуг изменения будут сопровождаться увеличением трафика и минут, включенных в тарифы».
Подробные изменения для физических и юридических лиц приведены по
Тариф «Стоо» теперь стоит 11,50 рубля (плюс 1,5 рубля), а предложение под названием «Голос» оценивается в 9,90 рубля (на 1 рубль дороже). Но теперь в тариф включаются безлимитные звонки во все сети, а также безлимит на общение в мессенджерах Telegram, WhatsApp, BiP.
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Оператор life:) на своем официальном сайте заявил: с третьего марта повышается абонентская плата на некоторых популярных тарифах.
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