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Американка сделала для отца рукописный гайд по мемам, чтобы тот лучше разбирался в интернете

21.02.2020 14:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Мемы и тренды в соцсетях сменяются настолько быстро, что порой за ними сложно уследить даже тем, кто проводит в интернете все свое время. Еще сложнее взрослым людям, которые преимущественно держатся в стороне от современной онлайн-культуры. И тут на помощь могут прийти их дети, чей интернет-опыт гораздо богаче. Об этом сообщает TJournal.

Американка сделала для отца рукописный гайд по мемам, чтобы тот лучше разбирался в интернете

Джон Эйкафф (Jon Acuff) — довольно популярный американский писатель, входящий в список авторов бестселлеров по версии The New York Times. У него есть Instagram на 100 тысяч подписчиков, но в интернете он все равно разбирается не очень хорошо.

19 февраля Эйкафф рассказал о подарке, который ему на Рождество сделала 16-летняя дочь Ли. Им оказалась рукописная книга под названием «Новый год — новые мемы». В гайд по современной интернет-культуре девушка включила вещи, о которых отцу точно стоит знать, чтобы не потеряться в соцсетях.

Инструкция состоит из семи частей: «Фразы, которые нужно знать», «Мемы, которые нужно знать», «Мои любимые мемы», «Специальное пояснение про TikTok», «Важные персонажи и стереотипы», «Новые фразы» и «Новые мемы и тренды». Так у Ли получился подробный справочник и с новыми тенденциями, и с экскурсами в историю.

В «Мемах, которые нужно знать» девушка объяснила отцу, почему в интернете популярно фото яйца, зачем женщины кричат на кота и что не так с «Зоной-51». А среди необходимых фраз оказалась «Окей, бумер» — ответ взрослому поколению, к которому можно отнести и Эйкаффа.

Американка сделала для отца рукописный гайд по мемам, чтобы тот лучше разбирался в интернете

Американка сделала для отца рукописный гайд по мемам, чтобы тот лучше разбирался в интернете

Американка сделала для отца рукописный гайд по мемам, чтобы тот лучше разбирался в интернете

Ли объяснила изданию Today свою идею: «Отец может отстать от современных мемов, потому что эта культура быстро меняется». Джон согласился с дочерью: «Обычно к тому времени, когда до меня доходят мемы, они уже выходят на пенсию». Работа над книжкой заняла несколько недель. Разделом про TikTok Ли пыталась увлечь отца новой соцсетью, но тот, по ее словам, пока не готов покидать традиционные Twitter и Facebook: «А ведь их время уже подошло к концу».

 
 
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Мемы и тренды в соцсетях сменяются настолько быстро, что порой за ними сложно уследить даже тем, кто проводит в интернете все свое время. Еще сложнее взрослым...
 
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