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Американка сделала для отца рукописный гайд по мемам, чтобы тот лучше разбирался в интернете
21.02.2020 14:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Мемы и тренды в соцсетях сменяются настолько быстро, что порой за ними сложно уследить даже тем, кто проводит в интернете все свое время. Еще сложнее взрослым людям, которые преимущественно держатся в стороне от современной онлайн-культуры. И тут на помощь могут прийти их дети, чей интернет-опыт гораздо богаче. Об этом
Джон Эйкафф (Jon Acuff) — довольно популярный американский писатель, входящий в список авторов бестселлеров по версии The New York Times. У него есть Instagram на 100 тысяч подписчиков, но в интернете он все равно разбирается не очень хорошо.
19 февраля Эйкафф
Инструкция состоит из семи частей: «Фразы, которые нужно знать», «Мемы, которые нужно знать», «Мои любимые мемы», «Специальное пояснение про TikTok», «Важные персонажи и стереотипы», «Новые фразы» и «Новые мемы и тренды». Так у Ли получился подробный справочник и с новыми тенденциями, и с экскурсами в историю.
В «Мемах, которые нужно знать» девушка объяснила отцу, почему в интернете популярно фото яйца, зачем женщины кричат на кота и что не так с «Зоной-51». А среди необходимых фраз оказалась «Окей, бумер» — ответ взрослому поколению, к которому можно отнести и Эйкаффа.
Ли
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Мемы и тренды в соцсетях сменяются настолько быстро, что порой за ними сложно уследить даже тем, кто проводит в интернете все свое время. Еще сложнее взрослым...
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