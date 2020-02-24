|
Почему в Instagram запрещены фото с обнаженными женскими сосками
24.02.2020 09:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
22 февраля генеральный директор Instagram Адам Моссери опубликовал в «Историях» ответы на вопросы подписчиков. Об этом
Например, он пояснил, почему соцсеть не позволяет выкладывать снимки с обнаженными женскими сосками (по этой причине модераторы Instagram удалили публикацию певицы Grimes о беременности).
Как говорит Моссери, хотя для модерации снимков соцсеть использует нейросети, они не могут определить возраст девушки и давала ли она согласие на публикацию изображения. И если Instagram будет допускать публикацию снимков несовершеннолетних девушек без их согласия — это может вызвать проблемы с законом в некоторых странах.
Кроме того, генеральный директор сервиса подтвердил информацию о том, что качество видео, опубликованного с Android-устройств, оказывается ниже, чем у видео, опубликованного с iPhone. По его словам, работники соцсети обнаружили эту проблему недавно, она связана с багом, который компания планирует устранить «в скором времени» (точные сроки он не называет).
Также Моссери ответил на вопрос о том, что мешает Instagram развивать функцию покупки и оплаты товаров внутри приложения (соцсеть тестирует ее с марта 2019 года). По словам Моссери, компания не планирует распространять функцию до тех пор, пока не найдет способ защиты от мошенничества и не интегрируется с платежными системами и системами управления инвентарем в разных странах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 февраля генеральный директор Instagram Адам Моссери опубликовал в «Историях» ответы на вопросы подписчиков. Об этом пишет vc.ru.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)