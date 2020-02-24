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Почему в Instagram запрещены фото с обнаженными женскими сосками

24.02.2020 09:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

22 февраля генеральный директор Instagram Адам Моссери опубликовал в «Историях» ответы на вопросы подписчиков. Об этом пишет vc.ru.

Например, он пояснил, почему соцсеть не позволяет выкладывать снимки с обнаженными женскими сосками (по этой причине модераторы Instagram удалили публикацию певицы Grimes о беременности).

Как говорит Моссери, хотя для модерации снимков соцсеть использует нейросети, они не могут определить возраст девушки и давала ли она согласие на публикацию изображения. И если Instagram будет допускать публикацию снимков несовершеннолетних девушек без их согласия — это может вызвать проблемы с законом в некоторых странах.

Кроме того, генеральный директор сервиса подтвердил информацию о том, что качество видео, опубликованного с Android-устройств, оказывается ниже, чем у видео, опубликованного с iPhone. По его словам, работники соцсети обнаружили эту проблему недавно, она связана с багом, который компания планирует устранить «в скором времени» (точные сроки он не называет).

Также Моссери ответил на вопрос о том, что мешает Instagram развивать функцию покупки и оплаты товаров внутри приложения (соцсеть тестирует ее с марта 2019 года). По словам Моссери, компания не планирует распространять функцию до тех пор, пока не найдет способ защиты от мошенничества и не интегрируется с платежными системами и системами управления инвентарем в разных странах.

 
 
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22 февраля генеральный директор Instagram Адам Моссери опубликовал в «Историях» ответы на вопросы подписчиков. Об этом пишет vc.ru.
 
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