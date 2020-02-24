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NASA показало «шокирующий уровень таяния льда» в Антарктиде
24.02.2020 10:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Новые фотографии НАСА из Антарктиды показывают «шокирующий уровень таяния льда». Об этом
Считается, что Антарктида должна быть очень холодным местом. Среднегодовая температура в центральной части заснеженного континента составляет -57 °C, и даже на побережье в среднем около -10 °C.
Однако 6 февраля 2020 года на базе Эсперанса
Теперь NASA
Легко можно заметить, что к 13 февраля на острове Игл появились талые пруды и стало большей не покрытой снегом земли. По словам гляциолога (специалиста, занимающегося изучением всех видов льда, снега, водоемов) Маури Пельто (Mauri Pelto), он никогда раньше не видел такого быстрого процесса таяния льдов в Антарктиде.
Пельто также отметил, что источник этого таяния — постоянные высокие температуры значительно выше нуля — не типичен для погодных условий Антарктики. Тем не менее, они стали более распространенными в последнее время.
В общей сложности снежный покров на острове Игл растаял более чем на 10 сантиметров в течение нескольких дней — с 6 по 11 февраля.
Причем это даже не первая волна тепла в этом сезоне — она уже третья в Южном полушарии в 2019—2020 гг.
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Новые фотографии НАСА из Антарктиды показывают «шокирующий уровень таяния льда». Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на NASA.
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