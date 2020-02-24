ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

NASA показало «шокирующий уровень таяния льда» в Антарктиде

24.02.2020 10:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Новые фотографии НАСА из Антарктиды показывают «шокирующий уровень таяния льда». Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на NASA.

NASA показало «шокирующий уровень таяния льда» в Антарктиде
Изображение: Joshua Stevens / Landsat / USGS

Считается, что Антарктида должна быть очень холодным местом. Среднегодовая температура в центральной части заснеженного континента составляет -57 °C, и даже на побережье в среднем около -10 °C.

Однако 6 февраля 2020 года на базе Эсперанса был зафиксирован новый исторический рекорд (с 1961 года) температуры +18,3 градуса. Он побил предыдущий (17,5 градуса по Цельсию), который был устанволен в марте 2015 года.

Теперь NASA опубликовало два снимка, полученных спутником Landsat 8, которые наглядно показывают изменения в ледяном и снежном покрове северного окончания Антарктического полуострова в феврале этого года. Первый снимок был получен 4 февраля, второй — 13-го.

Легко можно заметить, что к 13 февраля на острове Игл появились талые пруды и стало большей не покрытой снегом земли. По словам гляциолога (специалиста, занимающегося изучением всех видов льда, снега, водоемов) Маури Пельто (Mauri Pelto), он никогда раньше не видел такого быстрого процесса таяния льдов в Антарктиде.

Пельто также отметил, что источник этого таяния — постоянные высокие температуры значительно выше нуля — не типичен для погодных условий Антарктики. Тем не менее, они стали более распространенными в последнее время.

В общей сложности снежный покров на острове Игл растаял более чем на 10 сантиметров в течение нескольких дней — с 6 по 11 февраля.

NASA показало «шокирующий уровень таяния льда» в Антарктиде
Изображение: GEOS-5/NASA

Причем это даже не первая волна тепла в этом сезоне — она уже третья в Южном полушарии в 2019—2020 гг.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые фотографии НАСА из Антарктиды показывают «шокирующий уровень таяния льда». Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на NASA.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Почему в Instagram запрещены фото с обнаженными женскими сосками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика