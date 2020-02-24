NASA показало «шокирующий уровень таяния льда» в Антарктиде

Источник материала: IT.Tut.by

Новые фотографии НАСА из Антарктиды показывают «шокирующий уровень таяния льда». Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на NASA .



Изображение: Joshua Stevens / Landsat / USGS

Считается, что Антарктида должна быть очень холодным местом. Среднегодовая температура в центральной части заснеженного континента составляет -57 °C, и даже на побережье в среднем около -10 °C.

Однако 6 февраля 2020 года на базе Эсперанса был зафиксирован новый исторический рекорд (с 1961 года) температуры +18,3 градуса. Он побил предыдущий (17,5 градуса по Цельсию), который был устанволен в марте 2015 года.

Теперь NASA опубликовало два снимка, полученных спутником Landsat 8, которые наглядно показывают изменения в ледяном и снежном покрове северного окончания Антарктического полуострова в феврале этого года. Первый снимок был получен 4 февраля, второй — 13-го.

Легко можно заметить, что к 13 февраля на острове Игл появились талые пруды и стало большей не покрытой снегом земли. По словам гляциолога (специалиста, занимающегося изучением всех видов льда, снега, водоемов) Маури Пельто (Mauri Pelto), он никогда раньше не видел такого быстрого процесса таяния льдов в Антарктиде.

Пельто также отметил, что источник этого таяния — постоянные высокие температуры значительно выше нуля — не типичен для погодных условий Антарктики. Тем не менее, они стали более распространенными в последнее время.

В общей сложности снежный покров на острове Игл растаял более чем на 10 сантиметров в течение нескольких дней — с 6 по 11 февраля.



Изображение: GEOS-5/NASA

Причем это даже не первая волна тепла в этом сезоне — она уже третья в Южном полушарии в 2019—2020 гг.