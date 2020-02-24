Sony показала новые флагманские смартфоны. Вот как они выглядят

Источник материала: IT.Tut.by

Компания Sony в онлайн-режиме из-за отмененной выставки MWC 2020 представила новые топовые смартфоны — Sony Xperia 1 II и Xperia 10 II. Об этом сообщает GSMArena .

Xperia 1 II

Новый Xperia 1 II (читается как Xperia 1 Mark II) оснащается 4K-экраном на 6,5 дюймов с OLED-матрицей и поддержкой HDR. Соотношение сторон — 21:9. Процессором выступает Snapdragon 865. Оперативной и постоянной памяти соответственно 8 ГБ и 256 ГБ. Емкость аккумулятора — 4000 мАч, в активе и поддержка 5G-сетей. Операционная система — Android 10.





К особенностям аппарата можно отнести 3,5-мм разъем для наушников, от которого отказалось большинство других производителей, а также сканер отпечатков пальцев на правой грани устройства. В наличие мощные стереодинамики, а также защита от воды и пыли по стандарту IP68. Для геймеров окажется важна и поддержка геймпадов от игровой приставки PlayStation 4.

Основная камера ZEISS на задней стороне девайса тройная, каждая на 12 Мп (обычная + широкоугольная + телефото). Разрешение фронтального фотомодуля — 8 Мп.

Устройство появится в продаже в черном и пурпурном цветах весной этого года. Цена пока не разглашается.

Xperia 10 II





Это смартфон среднего класса с экраном на 6 дюймов и таким же соотношением сторон 21:9. Процессор — Qualcomm Snapdragon 665, оперативной памяти — 4 ГБ, постоянной — 128 ГБ. Батарея чуть менее емкая в сравнении с Xperia 1 II — на 3600 мАч. Операционной системой выступает Android 10, есть и 3,5-мм джек для наушников.

Основная камера также состоит из трех модулей (12 Мп + 8 Мп + 8 Мп), в наличие и 8-мегапиксельная фронтальная камера. Смартфон получится купить в корпусах черного и белого цветов. Цена еще не известна.

Ниже — цены других смартфонов Sony: