ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подбор тура ко Дню святого Валентина: 5 небанальных направлений, где можно провести время вдвоем

24.02.2020 14:03 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Bybanner

В преддверии Дня святого Валентина спрос на подбор тура в Париж и Венецию растет. Иначе быть не может, ведь эти города у всех на слуху, как «самые романтичные». Популярностью пользуются также Бали, острова Мальдив и другие экзотические курорты с живописной природой, теплым морем и множеством уединенных уголков. Мы решили расширить список мест, куда можно совершить поиск тура на 14 февраля. Предлагаем топ-5 неочевидных направлений для празднования важной даты.

 

Амстердам, Нидерланды

Амстердам - город с богатым художественным наследием, множеством велодорожек и живописными каналами. Прогуляйтесь вдоль водотоков и сделайте совместные фотографии на закате. Затем отправьтесь на Тощий мост. По одному из поверий, пары, которые поцелуются в этом месте, будут счастливы в браке. Особенно романтично здесь вечером, при свете фонарей. С 13 по 15 февраля по каналам Амстердама курсирует Valentine Dinner Cruise. На его борту для влюбленных сервируют стол с шампанским, играет живая музыка, а гид рассказывает об истории города. Также побывайте на цветочных фермах, и приобретите в качестве «сувенира» тюльпаны. Ведь именно эти цветы - символ Голландии. Цены на букеты стартуют от 10 EUR.

 

Зальцбург, Австрия

Прогулка по Зальцбургу воплотит в реальность все представления о романтике: старинные улочки с фонарями, уютные кафе и красивые виды. Побывайте во Дворце Мирабель, где узнаете о романтической истории создания этого места, и прогуляетесь по живописному парку. А вечером отправляйтесь на концерт классической музыки. Послушать композиции можно в ресторане Stiftskeller St. Peter. Здесь посетителей ждет атмосфера XVIII столетия и ужин с изысканными блюдами от ведущих шеф-поваров страны. Выбрать тур в Зальцбург рекомендуется и любителям активных развлечений. В окрестностях города расположены лучшие горнолыжные курорты Альп.

 

Каппадокия, Турция

В Каппадокию приезжают насладиться удивительными пейзажами и сделать яркие фотографии. Отличным подарком для любимого человека будет встреча рассвета на воздушном шаре. А тем, кто боится высоты, предлагаем подобрать тур в отели Гёреме. В небольшом городке множество панорамных ресторанов и открытых смотровых площадок, откуда сможете понаблюдать за десятками красочных монгольфьеров, парящих в небе. 

 

Брюгге, Бельгия

Менеджеры Poehalisnami.ua рекомендуют найти тур в Брюгге парам, предпочитающим отдых в спокойной атмосфере. Здесь прогуляйтесь по уютным средневековым улочкам вдоль каналов и понаблюдайте за лебедями - символом верной любви. В городе обитает более сотни птиц этого вида. Обязательно побывайте на Рыночной площади и попробуйте вкуснейшие бельгийские вафли с шоколадом. Если любите пиво, посетите городские пивоварни. А закат встретьте на смотровой площадке башни Белфорт, откуда увидите Брюгге с его пряничными домиками с высоты птичьего полета.

 

Терни, Италия

День святого Валентина для итальянцев - символичный праздник. Ведь именно в Италии родился Валентин. В городе Терни, где священник проводил тайные венчания, 14 февраля отмечают с особым размахом. По традиции влюбленные дарят друг другу подарки и обмениваются любовными записками. Самый популярный презент - шоколадные конфеты с признанием внутри. Ежегодно в этот день в городе проходит дегустация сладостей, в кафе подают пирожные в виде сердечек, а на мостах молодые люди вешают именные замки, как символ вечной любви. Но самое посещаемое место Терни - базилика Святого Валентина, где пары дают клятву верности, получают благословение на вечную любовь, а те, кому не везёт в амурных делах, просят помощи. Горящие туры в Италию на февраль найти будет сложно, но менеджеры турагентств смогут подобрать недорогие путевки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверии Дня святого Валентина спрос на подбор тура в Париж и Венецию растет. Иначе быть не может, ведь эти города у всех на слуху, как «самые романтичные».
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Sony показала новые флагманские смартфоны. Вот как они выглядят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика