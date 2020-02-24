Это - главный конкурент новому флагману Xiaomi

Источник материала: IT.Tut.by

Китайская компания Realme представила новый флагманский смартфон — X50 Pro, пишет издание FoneArena. Профильные издания уже успели наречь его главным конкурентом недавно анонсированному Xiaomi Mi 10 .





Устройство оснащается дисплеем на 6,44 дюйма разрешением Full HD+. Матрица — Super AMOLED, частота развертки — 90 Гц. Производитель уверяет, что соотношение экрана ко всей фронтальной панели составляет 92%. Под экран встроен сканер отпечатков пальцев, слева сверху — продолговатый вырез под фронтальную камеру.

Процессором выступает Qualcomm Snapdragon 865. Оперативной памяти устанавливается 6/8/12 ГБ (типа LPDDR5), постоянной — 128 ГБ или 1256 ГБ (типа UFS 3.0). В наличие также усовершенствованная система охлаждения с испарительной камерой. Емкость аккумулятора — 4200 мАч. В активе и поддержка быстрой 64-ваттной зарядки, есть возможность работы в 5G-сетях. Операционная система — Android 10 с фирменной оболочкой.





Основная камера состоит из нескольких фотомодулей (64 Мп + 8 Мп широкоугольная + 12 Мп телефото + 2 Мп для измерения глубины объектов в кадре). X50 Pro умет снимать с 20-кратным гибридным зумом. Фронтальная камера — на 32 Мп.

Устройство начнет продаваться в корпусах зеленого и красного цветов по цене около 530 долларов (за стартовую конфигурацию). Для сравнения: недавний Xiaomi Mi 10 в Китае предлагается от 570 долларов.

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