Девушка-капрал, служившая в британской армии, стала моделью для взрослых

Источник материала: IT.Tut.by

Британка Джоанна Китсон 10 лет отслужила в британской армии, дослужилась до капрала, а потом круто сменила профессию, став моделью для взрослых. Теперь видеоролики с ее участием позволяют девушке зарабатывать большие деньги и быть счастливой, пишет Mirror.



Источник: Joanna Kitson / SWNS

По словам Китсон, годы в армии, солдатский паек и лишения, которые приходилось претерпевать, побудили ее сменить профессию. Когда девушка получила очередной отпуск, на нее вышли представители модельного агентства, предложившие сотрудничать — и она согласилась, не раздумывая.

Сейчас рабочая неделя Джоанны составляет всего 15 часов — именно столько она тратит на онлайн-трансляции, во время которых общается со зрителями, выполняет их просьбы и получает донаты.



Источник: Joanna Kitson / SWNS

«Я приняла абсолютно правильное решение. Это здорово! Мне нравится делать педикюр, накладывать ресницы и носить нижнее белье. А военную форму я носить ненавидела», — делится девушка.

На новой работе, как рассказывает Китсон, днем она в основном общается с мужчинами, а ночью занимается другими вещами, выполняя просьбы клиентов, присылающих донаты. Правда, по ее словам, Джоанна соглашается только на приемлемые предложения, не несущие опасности для здоровья.



Источник: Joanna Kitson / SWNS

Также девушка рассказала, как попала в армию: по ее словам, Китсон хотела пойти по стопам легкоатлетки Келли Холмс, которая до появления в профессиональном спорте также была военной. Джоанна считала армию хорошей школой жизни, но потом разочаровалась: в частности, ей надоели «завтраки из металлических банок».



Источник: Joanna Kitson / SWNS

Правда, на новой работе девушке тоже приходится идти на «жертвы» — так, весной 2018 года она сделала операцию по уменьшению груди для улучшения ее формы.