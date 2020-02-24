ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девушка-капрал, служившая в британской армии, стала моделью для взрослых

24.02.2020 16:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Британка Джоанна Китсон 10 лет отслужила в британской армии, дослужилась до капрала, а потом круто сменила профессию, став моделью для взрослых. Теперь видеоролики с ее участием позволяют девушке зарабатывать большие деньги и быть счастливой, пишет Mirror.

Девушка-капрал, служившая в британской армии, стала моделью для взрослых
Источник: Joanna Kitson / SWNS

По словам Китсон, годы в армии, солдатский паек и лишения, которые приходилось претерпевать, побудили ее сменить профессию. Когда девушка получила очередной отпуск, на нее вышли представители модельного агентства, предложившие сотрудничать — и она согласилась, не раздумывая.

Сейчас рабочая неделя Джоанны составляет всего 15 часов — именно столько она тратит на онлайн-трансляции, во время которых общается со зрителями, выполняет их просьбы и получает донаты.

Девушка-капрал, служившая в британской армии, стала моделью для взрослых
Источник: Joanna Kitson / SWNS

«Я приняла абсолютно правильное решение. Это здорово! Мне нравится делать педикюр, накладывать ресницы и носить нижнее белье. А военную форму я носить ненавидела», — делится девушка.

На новой работе, как рассказывает Китсон, днем она в основном общается с мужчинами, а ночью занимается другими вещами, выполняя просьбы клиентов, присылающих донаты. Правда, по ее словам, Джоанна соглашается только на приемлемые предложения, не несущие опасности для здоровья.

Девушка-капрал, служившая в британской армии, стала моделью для взрослых
Источник: Joanna Kitson / SWNS

Также девушка рассказала, как попала в армию: по ее словам, Китсон хотела пойти по стопам легкоатлетки Келли Холмс, которая до появления в профессиональном спорте также была военной. Джоанна считала армию хорошей школой жизни, но потом разочаровалась: в частности, ей надоели «завтраки из металлических банок».

Девушка-капрал, служившая в британской армии, стала моделью для взрослых
Источник: Joanna Kitson / SWNS

Правда, на новой работе девушке тоже приходится идти на «жертвы» — так, весной 2018 года она сделала операцию по уменьшению груди для улучшения ее формы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британка Джоанна Китсон 10 лет отслужила в британской армии, дослужилась до капрала, а потом круто сменила профессию, став моделью для взрослых. Теперь...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Это - главный конкурент новому флагману Xiaomi
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика