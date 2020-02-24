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Honor View30 Pro и Honor 9X Pro представлены официально

24.02.2020 23:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Бренд Honor вслед за материнской Huawei представил два новых для глобального рынка смартфона — View30 Pro и 9X Pro. Об этом сообщает FoneArena.

Honor View30 Pro и Honor 9X Pro представлены официально
Honor 9X Pro

Honor 9X Pro — международная версия смартфона, с июня продающегося на территории Китая. Аппарат оснащается экраном во всю фронтальную панель на 6,59 дюйма с разрешением Full HD+, процессором Kirin 810, а также 6 ГБ оперативной памяти. Встроенного хранилища — 256 ГБ. Емкость аккумулятора — 4000 мАч.

Основная камера состоит из нескольких модулей: на 48 Мп, 8 Мп (суперширокоугольный модуль) и 2 Мп (сенсор глубины). Фронтальная камера — на 16 Мп. Селфи-модуль выезжает из верхней грани аппарата.

Honor View30 Pro и Honor 9X Pro представлены официально
Honor View30 Pro

View30 Pro — глобальная версия V30 Pro, представленного ранее для китайского рынка. Девайс отличается экраном на 6,57 дюйма с мощным процессором Kirin 990 5G, 8/256 ГБ памяти, а также батарейкой на 4100 мАч. Конечно, в активе быстрая проводная и беспроводная зарядки.

Характеристики камеры такие: 40 Мп + 12 Мп + 8 Мп (трехкратный оптический зум, 30-кратный цифровой). Фронтальный модуль — сдвоенный, на 32 Мп и 8 Мп.

Важно: оба смартфона работают на операционной системе от Google — Android 10 с фирменной оболочкой. Но сервисов от Google, включая магазин приложений, в аппаратах нет. Им на смену пришли фирменные Huawei Mobile Services (HMS). Это значит, что, по крайней мере официально, установить на новинки тот же Gmail или YouTube не получится.

Цена Honor 9X Pro в Европе — 249 евро, старт продаж — март нынешнего года. Стоимость старшего View30 Pro пока не называется.

Ниже — цена других смартфонов Honor:

 
 
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Бренд Honor вслед за материнской Huawei представил два новых для глобального рынка смартфона — View30 Pro и 9X Pro. Об этом сообщает FoneArena.
 
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