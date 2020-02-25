ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как люди 50 лет назад представляли наше время

25.02.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

В 1965 году BBC запустил телесериал под названием «Мир завтрашнего дня» (Tomorrow's World). На протяжении 38 лет ведущие рассказывали, какое светлое будущее нас ожидает. 42.TUT.BY изучил несколько выпусков и рассказывает, как люди 60−90-х представляли себе будущее.

На самом деле эти выпуски больше говорили о современной им эпохе, чем о будущем. Например, вот так, по мнению ведущего из 1965 года, должна одеваться «девушка будущего» — в синтетику и пластик. Сейчас это назовут «ретростилем».

Как люди 50 лет назад представляли наше время
Кадр из передачи Tomorrow’s World

А так выглядит «Мэйбл» — робот-горничная, который, как думали в 1966 году, появится в массовом производстве в 1976-м.

Это чудо мысли должно было общаться с хозяевами карточками, нежно будить утром, пылесосить, выгуливать собаку, смешивать коктейли и подавать стаканчик кофе. Цена составляла 500 фунтов (это около 7400 евро на декабрь 2018 года).

Как люди 50 лет назад представляли наше время
Кадр из передачи Tomorrow’s World
Как люди 50 лет назад представляли наше время
Кадр из передачи Tomorrow’s World

В выпуске 1967 года показали «первый в Европе домашний компьютерный терминал». Он стоял в доме у промышленного консультанта Рекса Малика (Rex Malik) и сочетал в себе электрическую пишущую машинку и почтовый сервис (с его помощью можно было отправлять и принимать сообщения). Также он позволял вести дневник и проверять банковский баланс. «Даже его четырехлетний сын Николай может использовать терминал для решения основных математических задач, — утверждал ведущий. — Можем ли мы ожидать такой компьютер в каждом доме в будущем? Время покажет».

А вот так выглядела новаторская для 1968 года компьютерная анимация. Она рассчитывалась вручную на бумаге, а потом обрабатывалась на огромных ЭВМ с бобинами.

Как люди 50 лет назад представляли наше время
Кадр из передачи Tomorrow’s World
Как люди 50 лет назад представляли наше время
Кадр из передачи Tomorrow’s World

В 1969 году также сняли выпуск про «офис будущего». По сюжету, ведущий исполняет роль руководителя в футуристическом офисе, где вместо секретаря — робот, и сотрудники запускают микроэлектронные кристаллические светильники. Кроме того, оказалось, что в Южной Дакоте кроется подземная лаборатория, где ученые собирают информацию о солнце.

А вот так выглядел новейший для 1970 года гаджет — «портативный телефон без шнура», который управляется одной рукой и даже может выполнять роль калькулятора.

Как люди 50 лет назад представляли наше время

Как люди 50 лет назад представляли наше время

В 1976-м ведущий показал «телефон без провода», а уже в 1979 году вышел выпуск, посвященный обзору британского прототипа беспроводного телефона, который «позволяет пользователю звонить из любой точки мира».

В том же году японская компания NTT запустила «самую раннюю» коммерческую сеть мобильной связи в Японии, а Северная Европа получила свою первую сеть к 1981 году.

В 1981-м в передаче рассказали про «лазерный диск», на котором поместилось «60 минут цифровой музыки».

А в 1982 году в программе впервые показали революционную технологию, позволяющую управлять компьютером «простым касанием к его экрану».

Но порой в программе представляли довольно странные и непрактичные вещи. Так, в 1987-м были презентованы кроссовки со «встроенным мозгом», которые должны были заменить фитнес-браслет и собирать информацию о физической активности хозяина.

Как люди 50 лет назад представляли наше время
В этом отсеке была электронная начинка, которая собирала данные о двигательной активности. Позже кроссовка подсоединялась по шнуру к компьютеру

Но, пожалуй, самое странное — это игра в дартс на расстоянии: один человек швыряет дротик в пабе в Лондоне, а его соперник в Лидсе видит количество выбитых очков. К счастью, в нашем времени это заменили нормальные видеоигры.

Как люди 50 лет назад представляли наше время
Кадр из передачи Tomorrow’s World

И ранее мы рассказывали, как в 1989 году представляли дом человека, живущего в 2020 году. Например, ведущие предсказали появление умных голосовых помощников, автоматическое управление освещением при помощи датчиков движения и оконное стекло, прозрачность которого можно контролировать при помощи специальной кнопочной панели. Его можно делать матовым, прозрачным или же трансформировать в телевизионный экран.

Единственное, в чем эксперты точно ошиблись, так это в том, что в будущем розетки станут не нужны, а электричество можно будет добывать из любого места на стене.

Как люди 50 лет назад представляли наше время
Источник: medialeaks.ru

В 1990 году нам показали родоначальника VR-очков, которые позволяли погрузиться в угловатый 3D-мир с треугольными людьми и ярко-зелеными геометрическими деревьями.

А в 1991-м — технологию тачскрина при помощи специального стилуса.

Но, наверное, наиболее смешным для современного человека кажется выпуск 2000 года, где ведущие восхищались телефонами-«раскладушками», скоростью загрузки веб-страницы через ADSL и загружали в компьютер свои виртуальные копии.

К сожалению, оригинальные передачи прекратили свой выпуск в 2003-м. Но название Tomorrow’s World было восстановлено в 2017 году как зонтичный бренд для научных программ BBC.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 1965 году BBC запустил телесериал под названием «Мир завтрашнего дня» (Tomorrow's World). На протяжении 38 лет ведущие рассказывали, какое светлое будущее нас ожидает. 42.TUT.BY...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Honor View30 Pro и Honor 9X Pro представлены официально
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика