Как люди 50 лет назад представляли наше время

Источник материала: IT.Tut.by

В 1965 году BBC запустил телесериал под названием «Мир завтрашнего дня» (Tomorrow's World). На протяжении 38 лет ведущие рассказывали, какое светлое будущее нас ожидает. 42.TUT.BY изучил несколько выпусков и рассказывает, как люди 60−90-х представляли себе будущее.

На самом деле эти выпуски больше говорили о современной им эпохе, чем о будущем. Например, вот так, по мнению ведущего из 1965 года, должна одеваться «девушка будущего» — в синтетику и пластик. Сейчас это назовут «ретростилем».



Кадр из передачи Tomorrow’s World

А так выглядит «Мэйбл» — робот-горничная, который, как думали в 1966 году, появится в массовом производстве в 1976-м.

Это чудо мысли должно было общаться с хозяевами карточками, нежно будить утром, пылесосить, выгуливать собаку, смешивать коктейли и подавать стаканчик кофе. Цена составляла 500 фунтов (это около 7400 евро на декабрь 2018 года).



Кадр из передачи Tomorrow’s World



Кадр из передачи Tomorrow’s World

В выпуске 1967 года показали «первый в Европе домашний компьютерный терминал». Он стоял в доме у промышленного консультанта Рекса Малика (Rex Malik) и сочетал в себе электрическую пишущую машинку и почтовый сервис (с его помощью можно было отправлять и принимать сообщения). Также он позволял вести дневник и проверять банковский баланс. «Даже его четырехлетний сын Николай может использовать терминал для решения основных математических задач, — утверждал ведущий. — Можем ли мы ожидать такой компьютер в каждом доме в будущем? Время покажет».

А вот так выглядела новаторская для 1968 года компьютерная анимация. Она рассчитывалась вручную на бумаге, а потом обрабатывалась на огромных ЭВМ с бобинами.



Кадр из передачи Tomorrow’s World



Кадр из передачи Tomorrow’s World

В 1969 году также сняли выпуск про «офис будущего». По сюжету, ведущий исполняет роль руководителя в футуристическом офисе, где вместо секретаря — робот, и сотрудники запускают микроэлектронные кристаллические светильники. Кроме того, оказалось, что в Южной Дакоте кроется подземная лаборатория, где ученые собирают информацию о солнце.

А вот так выглядел новейший для 1970 года гаджет — «портативный телефон без шнура», который управляется одной рукой и даже может выполнять роль калькулятора.







В 1976-м ведущий показал «телефон без провода», а уже в 1979 году вышел выпуск, посвященный обзору британского прототипа беспроводного телефона, который «позволяет пользователю звонить из любой точки мира».

В том же году японская компания NTT запустила «самую раннюю» коммерческую сеть мобильной связи в Японии, а Северная Европа получила свою первую сеть к 1981 году.

В 1981-м в передаче рассказали про «лазерный диск», на котором поместилось «60 минут цифровой музыки».

А в 1982 году в программе впервые показали революционную технологию, позволяющую управлять компьютером «простым касанием к его экрану».

Но порой в программе представляли довольно странные и непрактичные вещи. Так, в 1987-м были презентованы кроссовки со «встроенным мозгом», которые должны были заменить фитнес-браслет и собирать информацию о физической активности хозяина.



В этом отсеке была электронная начинка, которая собирала данные о двигательной активности. Позже кроссовка подсоединялась по шнуру к компьютеру

Но, пожалуй, самое странное — это игра в дартс на расстоянии: один человек швыряет дротик в пабе в Лондоне, а его соперник в Лидсе видит количество выбитых очков. К счастью, в нашем времени это заменили нормальные видеоигры.



Кадр из передачи Tomorrow’s World

И ранее мы рассказывали , как в 1989 году представляли дом человека, живущего в 2020 году. Например, ведущие предсказали появление умных голосовых помощников, автоматическое управление освещением при помощи датчиков движения и оконное стекло, прозрачность которого можно контролировать при помощи специальной кнопочной панели. Его можно делать матовым, прозрачным или же трансформировать в телевизионный экран.

Единственное, в чем эксперты точно ошиблись, так это в том, что в будущем розетки станут не нужны, а электричество можно будет добывать из любого места на стене.



Источник: medialeaks.ru

В 1990 году нам показали родоначальника VR-очков, которые позволяли погрузиться в угловатый 3D-мир с треугольными людьми и ярко-зелеными геометрическими деревьями.

А в 1991-м — технологию тачскрина при помощи специального стилуса.

Но, наверное, наиболее смешным для современного человека кажется выпуск 2000 года, где ведущие восхищались телефонами-«раскладушками», скоростью загрузки веб-страницы через ADSL и загружали в компьютер свои виртуальные копии.

К сожалению, оригинальные передачи прекратили свой выпуск в 2003-м. Но название Tomorrow’s World было восстановлено в 2017 году как зонтичный бренд для научных программ BBC.