|
Как люди 50 лет назад представляли наше время
25.02.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В 1965 году BBC запустил телесериал под названием «Мир завтрашнего дня» (Tomorrow's World). На протяжении 38 лет ведущие рассказывали, какое светлое будущее нас ожидает. 42.TUT.BY изучил несколько выпусков и рассказывает, как люди 60−90-х представляли себе будущее.
На самом деле эти выпуски больше говорили о современной им эпохе, чем о будущем. Например, вот так, по мнению ведущего из 1965 года, должна
А так выглядит «Мэйбл» — робот-горничная, который, как
Это чудо мысли должно было общаться с хозяевами карточками, нежно будить утром, пылесосить, выгуливать собаку, смешивать коктейли и подавать стаканчик кофе. Цена составляла 500 фунтов (это около 7400 евро на декабрь 2018 года).
В выпуске 1967 года
А вот так
В 1969 году также сняли
А вот так выглядел новейший для 1970 года гаджет — «портативный телефон без шнура», который управляется одной рукой и даже может выполнять роль калькулятора.
В 1976-м ведущий
В том же году японская компания NTT запустила «самую раннюю» коммерческую сеть мобильной связи в Японии, а Северная Европа получила свою первую сеть к 1981 году.
В 1981-м в передаче рассказали про «лазерный диск», на котором поместилось «60 минут цифровой музыки».
А в 1982 году в программе впервые
Но порой в программе представляли довольно странные и непрактичные вещи. Так, в 1987-м были
Но, пожалуй, самое странное — это
И ранее мы
Единственное, в чем эксперты точно ошиблись, так это в том, что в будущем розетки станут не нужны, а электричество можно будет добывать из любого места на стене.
В 1990 году нам показали родоначальника VR-очков, которые позволяли погрузиться в угловатый 3D-мир с треугольными людьми и ярко-зелеными геометрическими деревьями.
А в 1991-м — технологию тачскрина при помощи специального стилуса.
Но, наверное, наиболее смешным для современного человека кажется выпуск 2000 года, где ведущие восхищались телефонами-«раскладушками», скоростью загрузки веб-страницы через ADSL и загружали в компьютер свои виртуальные копии.
К сожалению, оригинальные передачи прекратили свой выпуск в 2003-м. Но название Tomorrow’s World было восстановлено в 2017 году как зонтичный бренд для научных программ BBC.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 1965 году BBC запустил телесериал под названием «Мир завтрашнего дня» (Tomorrow's World). На протяжении 38 лет ведущие рассказывали, какое светлое будущее нас ожидает. 42.TUT.BY...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)